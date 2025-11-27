員工爆料季獎金開獎有感增加？台積電這樣說

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電。（路透）
近期又有台積電（2330）台積員工爆料季獎金開獎有感增加，單季按照個人考績領取約6個月，由於台積電過往員工分紅最大包都是綁定隔年7月領取另一半，業界也都多關注大包分紅，不會只看單季，看單季者多半為菜鳥。不過，外界換算若今年每季季獎金為6個月以上者，明年個別員工依據考績7月大包年度分紅單筆再破百萬應仍可達成。對此，台積電今日回應該議題。

回應本報記者詢問，台積電完整回應如下：

台積公司不評論傳聞。

然，台積公司一直以來皆秉持「同仁是公司最重要的資產」之理念照顧員工，致力於給予員工一個在同業平均水準以上的薪酬與福利，在兼顧外部競爭、內部公平及合法性的前提下，提供多元並具競爭力的薪酬制度，並秉持與員工利潤共享的理念，吸引、留任、發展、激勵員工。

有關台積公司員工的薪酬，您可參考我們的2024年年報第113頁說明：「台積公司員工的薪酬包含按月發給之薪資、按季結算經營績效發給之業績獎金，以及公司根據年度獲利狀況所發放之酬勞（分紅）。每季業績獎金及年度酬勞（分紅）是為回饋同仁，獎勵其貢獻，並激勵同仁繼續努力，讓員工利益連結股東利益，以創造公司、股東與員工的三贏。台積公司係依據公司營運成果並參考國內業界發放水平，決定業績獎金及酬勞（分紅）的總數，其金額與分配方式由薪酬暨人才發展委員會向董事會提議，其中員工酬勞於董事會核准後發放；每位員工獲派的金額，依職務、貢獻、績效表現而定。」

