除台積電聲請定暫時狀態 羅唯仁若涉國家核心關鍵技術恐有強制處分

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁（左）。圖／聯合報系資料照片
台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁（左）。圖／聯合報系資料照片

台積電前資深副總羅唯仁將出任Intel英特爾執行副總裁，台積電向智慧財產及商業法院提告並聲請「定暫時狀態處分」。資深行政法院法官指出，本案大多是針對侵害營業秘密、違反競業禁止條款而衍生的損害賠償提出訴訟，但訴訟曠日廢時，所以才會有定暫時狀態假處分的規定，要求法院以較簡易、有效率的程序來避免損害發生。

據了解，智商法院收案後，將儘速處理暫時狀態。

有法官指出，本案可能的主張應該是要求羅唯仁不要去英特爾任職、不可以將在台積電所獲得的營業祕密交給英特爾，但要訴訟就得進入漫漫的訴訟程序，要調查、辯論，一旦秘密外洩，損失將無法填補，因此才要優先處理暫時狀態。

不過若羅唯仁真的「飛出去」，我國法院裁定的執行力問題，則是另一個層次的事。

另一方面，台積電的營業秘密可能與國家核心關鍵技術有關，這時便涉及國家安全法、營業秘密法，若有違反刑責疑慮，台灣高等檢察署智慧財產分署也會有動作，有可能採取強制處分。

但若羅唯仁沒去任職，也沒有外洩營業秘密的事實，自然就不構成犯罪，因此檢方要如何處理還是必須視個案證據而定。智慧財產及商業法院的案件上訴可分為刑事、民事與行政訴訟三類，前二者由最高法院審理，後只由最高行政法院審理。

過去台積電前採購處經理薛宗智遭控離職後違反競業禁止規定，到中國商長江存儲擔任採購副總裁，被台積電求償1557萬餘元，一審判賠250萬元，薛不服提上訴，台灣高等法院駁回。最高法院2022年定駁回薛宗智上訴確定。

台積電提告主張，薛宗智2011年開始擔任採購處經理，接觸公司營業、商業秘密，包括供應商來源、訂單合約、產品價格和成本，雙方2012年簽署競業禁止協議，約定薛離職後18個月內不得受雇競爭對手，或提供競爭對手服務。

當時台積電指出，薛2015年5月間被發現接受廠商招待，違反從業道德規範，雙方協議由薛自請離職，並在薛離職前一天給予信件提醒競業禁止規定。未料，薛2016年7月12日離職後，同年12月8日到大陸紫光集團下的長江存儲公司擔任採購副總裁，而長江存儲是提供晶圓代工的武漢新芯積體電路公司100%持股，是台積電的競爭對手。

