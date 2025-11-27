崇越科技奪永續報告金級、百大典範 拚在地供應與綠色解決方案

半導體及光電關鍵材料整合服務供應商崇越（5434）永續布局再傳捷報，近日於2025台灣企業永續獎一舉拿下「永續報告金級」與「台灣百大永續典範企業」兩項肯定，顯示公司在治理資訊揭露與ESG實務推動上雙雙到位，也持續對標聯合國永續發展目標，成為半導體供應鏈永續轉型的重要指標企業。

面對地緣政治、減碳壓力與供應鏈重組等多重變局，崇越調整營運與永續戰略，從單純材料供應商轉型為「全方位解決方案整合者」，以「在地供應」與「夥伴共創」為主軸，加速布局美國、日本與東南亞，在主要半導體聚落建立在地服務與供應平台，協助客戶全球建廠、量產，提升供應鏈韌性與反應速度。

在關鍵材料端，崇越攜手亞洲最大石英供應商日本信越石英，合資成立「崇越石英」，於台灣生產半導體製程不可或缺的石英製品，強化本地供應能量；美國崇越亦於亞利桑那州設立小型石英檢驗室，針對爐管石英、石英噴嘴等零組件進行檢測與維修，不僅拉近與客戶距離，也強化品質控管與交期穩定性。

呼應AI與綠色製造潮流，崇越集團推出多項「永續解決方案」，包括導入定置型氫燃料發電系統，提供低碳穩定電力支援AI資料中心，並搭配熱回收系統提升整體能效；同時推動氟化鈣污泥回收再利用，將氫氟酸廢水處理副產品製成人工螢石，供鋼鐵業作為助熔劑，兼顧節能與減碳。針對範疇三排放，崇越也把綠色概念前移到製程、設備與材料端，透過自動光能清洗、再生全氟濾心、中古設備翻修與買賣等服務，延長耗材與設備壽命，降低廢棄物產生。

崇越集團副董事長暨永續長賴杉桂表示，崇越科技今年在金管會公司治理評鑑中名列上市公司前5%，CDP氣候變遷評鑑獲「B級」管理等級，並在供應鏈議合拿下A級表現，顯示公司永續體質持續精進。她強調，崇越的永續轉型不僅限於減碳與社會責任，更是運用自身技術與供應鏈整合能力，積極投入再生能源與高韌性供應體系，為產業與社會的永續未來打下更穩固的基礎。