商業火箭澳洲發射成功創紀錄 台灣晉陞驕傲喊話：台灣還有機會

台灣晉陞股份有限公司100%持股澳洲子公司ATSpace， 今天在澳洲發射火箭成功，台灣晉陞在場人員雀躍，並分享台灣驕傲與喜悅，呼籲在台灣還有發射的機會。

ATSpace自製高12.2公尺A01火箭，澳洲中部日光節約時間今天上午9點22分在Koonibba測試場發射，4分半鐘的飛行，依計畫安全返回地面，台灣晉陞表示，A01火箭創下澳洲商業火箭史上的新紀錄，澳洲官方也隨即宣布。

AtSpace營運長Nick Chang表示，AtSpace團隊多年來致力於研發獨特的混合火箭技術。今天成功發射證明了技術的可行性，並為邁向軌道級火箭開發奠定重要的里程碑。

台灣晉陞指出，這次任務在Koonibba測試場進行，該場地與Koonibba原住民社區協會合作建立，Koonibba原住民社區協會主席Geraldine Ware表示看到社區齊心協力支持這次任務，令人深受感動，也是值得驕傲的時刻。