陳立武護羅唯仁 發出員工信表示「全力支持」

英特爾今日發出聲明，否認台積電對前資深副總羅唯仁可能帶走重要機密轉赴英特爾任職的指控，英特爾執行長陳立武也發出員工信，「全力支持」羅唯仁，要求所有員工日前才信誓旦旦稱絕對尊重智慧財產權。

陳立武透過電子郵件發布的聲明中表示，公司一向維持嚴格的政策與內控機制，明確禁止使用或轉移任何第三方的機密資訊或智慧財產權，並嚴肅看待相關承諾。「依據目前掌握的情況，英特爾並不認為針對羅先生的指控具有任何實質依據。」

陳立武發出的員工信，除了警告羅絕對不對使用在台積電任職期間的營業祕密，也是向所有員工要求絕對要尊重智慧財產權。

由於陳立武和台積電關係相當良好，此次火速回應台積電並展現維護羅唯仁的決心，業界人士認為後續得看台積電是否跨海在美國提告，否則英特爾此次強硬聲明，不禁讓人聯想英特爾背後有人撐腰。

對於羅唯仁轉於7月27日離職後，未提及會轉赴英特爾任職，台積電於 11 月 25 日發布聲明指出，已正式向智慧財產及商業法院提起訴訟，控告前資深副總經理羅唯仁，請求依聘僱合約、任職期間簽署的競業禁止承諾書，以及《營業秘密法》等相關規定主張權利。

台積電並詳述羅違背競業禁止及妨害祕密等細節。表羅自民國 93 年 7 月進入公司服務，歷任副總經理，並於 103 年 2 月升任資深副總經理，至今年 7 月 27 日正式退休。

今年 3 月間，公司將羅調任至「企業策略發展部」資深副總，該單位屬於董事長暨總裁的幕僚諮詢單位，原則上不再負責研發部門的管理與監督。

不過，羅唯仁在轉調該部門後，他仍持續要求研發部門非其隸屬之同仁召開會議並提供資料，以了解當時仍在研發中及未來規劃的先進製程技術。

台積電並指出，該名前高階主管任職期間即簽署保密條款及離職後競業禁止承諾書。公司法務長於 114 年7 月 22 日辦理離職面談時，當場提供書面提醒並說明其離職後的競業禁止義務，詢問未來去向時，當事人僅回應將前往學術機構任職，未提及將轉赴英特爾。

台積電的聲明稿指出，羅唯仁離職後隨即轉任英特爾執行副總裁（EVP），基於其職務敏感性，公司認為其高度可能涉及使用或洩漏、告知、交付或移轉公司營業秘密及機密資訊，因此有必要採取法律行動，並保留請求違約賠償的權利。

台積電今日股價並未受到英特爾否認台積電對羅一切指控影響，以1450元、上漲10元開盤，股價維持多頭上升格局。