齊柏林衛星升空第5度延期至周六凌晨 SpaceX：火箭與衛星健康狀態良好

國家太空中心（TASA）第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆衛星「齊柏林衛星（FS-8A）」，原定台灣時間今天凌晨2時18分搭乘SpaceX的獵鷹九號火箭Transporter 15班次升空。國科會表示，在發射直播中，火箭倒數時刻一直暫停在15分33秒。稍後SpaceX即宣布，為確保火箭跟衛星安全，取消今天發射，但已確認火箭與衛星目前均維持良好的健康狀態。

國科會表示，依據SpaceX社群貼文及直播節目中說明，火箭在準備發射的過程中，任何微小的狀況都可能影響發射任務的安全，發射團隊還需要更多時間確認，因此取消本日發射；預計將延後至台灣時間11月29日周六凌晨2時18分。

這已是第五度延後發射，福衛八號首顆衛星齊柏林搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班，原訂今凌晨自美國加州范登堡太空軍基地發射升空。

國家太空中心表示，台灣的發射直播節目，也延至11月29日凌晨2時重新開播；目前將持續掌握進度，即時更新後續動態，在美國加州范登堡太空軍基地的福八整測團隊也將持續待命，關注火箭整備及衛星健康狀態。