台積電提告案 英特爾發聲明力挺羅唯仁

台積電（2330）日前向智慧財產及商業法院提出對前資深副總羅唯仁的訴訟，不過羅唯仁目前任職的英特爾於27日發出最新聲明，表達對其力挺之意，且該公司絕對禁止使用或移轉任何第三方機密資訊或智慧財產權。

英特爾指出，在該公司執行長陳立武領導下，公司正重振以工程為本、以客戶為先的文化，並重新聚焦於強化x86相關業務、打造值得信賴的美國晶圓代工事業，以及加速其AI策略。在這場轉型中，英特爾歡迎羅唯仁回來任職，他曾在英特爾服務長達18年，負責英特爾晶圓製程技術開發，之後加入台積電，繼續從事晶圓製程技術研發。羅唯仁憑其正直、領導力與技術專業，在半導體產業中廣受敬重。

同時，英特爾強調，該公司擁有嚴格的政策與管控措施，絕對禁止使用或移轉任何第三方機密資訊或智慧財產權，且對此承諾的態度非常嚴肅。根據其目前所知的一切，沒有理由相信針對羅唯仁的指控有任何實據。

英特爾也提到，工作自由、運用專業技能、在不同公司間流動，從半導體產業早期開始就是創新的基石。人才在公司間的正常流動是產業健康且常見的現象，本案的情況並無不同。該公司將持續專注於使命，並對團隊的誠信與高標準充滿信心。