英特爾護羅唯仁 發出聲明稱台積電對羅指控沒有任何依據

台積電向台灣智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁違反競業禁止同意書及營業秘密法的訴訟。英特爾今日發日聲明挺羅唯仁，指「沒有理由相信針對羅唯仁的指控有任何依據，並強調「迎回」曾在英特爾工作18年的羅唯仁，且重申半導體產業工作自由、技術運用自由是產業創新基石。

以下是英特爾的聲明全文：

「在陳立武的領導下，英特爾正重振其以工程技術為驅動、以客戶為先的企業文化，並重新聚焦於強化x86架構、打造值得信賴的美國晶圓代工廠以及加速推進人工智慧戰略。作為轉型的一部分，英特爾迎回了羅唯仁。羅唯仁曾在英特爾工作18年，致力於英特爾晶圓加工技術的研發，之後加入台積電，繼續從事晶圓加工技術的研發工作。羅唯仁以其正直的品格、卓越的領導能力和精湛的技術，在半導體行業中享有盛譽。

英特爾秉持嚴格的政策和管制措施，嚴禁使用或轉讓任何第三方機密資訊或智慧財產權。我們鄭重承諾，絕不輕言放棄這些承諾。根據我們掌握的所有信息，我們沒有理由相信針對羅唯仁先生的指控有任何依據。自半導體產業誕生之初，工作自由、技能運用自由、公司間流動一直是產業創新的基石。人才在公司間的流動是業界普遍且健康的現象，這次事件也不例外。我們將繼續專注於我們的使命，並對我們團隊的誠信和高標準充滿信心。 」