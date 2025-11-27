快訊

「台灣有事」效應？離台最近的與那國島強化軍備陷入風暴

川普通話高市早苗 建議別在台灣議題上刺激北京

傳退休前帶走2奈米機密…台積電提告羅唯仁 英特爾正式表態了

羅唯仁跳槽挨告 陳立武再回應：全力支持他回英特爾 台積指控毫無根據

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
英特爾（Intel）執行長陳立武在員工內部備忘錄中表示，「全力支持」羅唯仁加入英特爾，否認羅唯仁的行動是與技術移轉有關。美聯社
英特爾（Intel）執行長陳立武在員工內部備忘錄中表示，「全力支持」羅唯仁加入英特爾，否認羅唯仁的行動是與技術移轉有關。美聯社

針對台積電（2330）正式控告前資深副總經理羅唯仁一事，英特爾（Intel）已回應了，英特爾執行長陳立武表示，公司「全力支持」羅唯仁加入英特爾，否認羅唯仁的行動是與技術移轉有關。

羅唯仁傳出從台積電退休前帶走2奈米等先進製程資料，接著投靠英特爾，引發半導體業界震撼。台積電25日宣布，已向智慧財產及商業法院對羅唯仁正式提出訴訟。

對此，英特爾執行長陳立武回應了。他在給英特爾員工的內部備忘錄中明確表示，全力支持羅唯仁加入英特爾，並稱所有指控毫無根據。

根據外國科技媒體報導，陳立武的備忘錄顯示：「根據我們目前掌握的一切資訊，我們認為有關羅唯仁的指控毫無根據，他依然獲得我們的全力支持。做為公司轉型的一環，英特爾歡迎羅唯仁回來。他在加入台積電之前，曾在英特爾任職18年，負責晶圓製程技術開發，接著到台積電持續從事他在晶圓製程技術開發的工作。」

陳立武再次強調，「英特爾維持嚴格的政策與管控措施，嚴禁使用或轉移任何第三方的機密資訊或智慧財產權。」

這或許是陳立武首次公開直接提及羅唯仁的名字，顯示羅唯仁的跳槽人事案應該已經底定。

陳立武這段言論，是在台積電控告羅唯仁之後發出的。台積電在控訴中指控羅唯仁掌握的「機密資訊」，可能讓像是英特爾等競爭同業在先進製程競賽中受惠。不過陳立武再度否認，強調英特爾無意違反任何智慧財產權法律。

外國科技媒體分析，英特爾的製程技術，像是18A以及更先進的節點，與台積電有多項差異，包括PowerVia、RibbonFET的導入。RibbonFET是英特爾為下一代晶片開發的環繞式閘極 （GAA）技術，旨在取代現有的FinFET結構。此外，英特爾也是High-NA EUV（高數值孔徑極紫外光）技術的早期採用者，這是台積電目前尚未具備的能力。若說羅唯仁加入能帶給英特爾的唯一助益，可能在於他對供應鏈動態的理解，尤其是美國客戶尋求外部晶圓代工時的需求。

台積電 製程 財產 陳立武 英特爾

延伸閱讀

台積電提告羅唯仁 英特爾正式表態了

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

羅唯仁洩密門 台積電為何沉默多日才提告？疑帶槍投靠英特爾 恐改寫行業態勢

台積電怒告羅唯仁 童子賢分析：牽涉跨國智財權及司法權相當困難

相關新聞

谷歌TPU看俏 衝擊輝達獨霸地位

谷歌十九日推出新一代人工智慧（ＡＩ）大型語言模型Gemini 3，因為效能強大，矽谷甚至戲稱「Gemini技壓ChatG...

Gemini 3推理能力 遠勝其他模型

谷歌上周一推出Gemini 3，引起矽谷科技人一陣驚呼，過往愛用CahtGPT的人們，反而慢慢靠向Gemini 3。為什...

大陸開源AI 下載量首超車美國

中國大陸在全球「開放式」人工智慧（ＡＩ）模型市場上已超越美國，在這項關鍵技術應用方面搶得全球主導優勢。

羅唯仁跳槽挨告 陳立武再回應：全力支持他回英特爾 台積指控毫無根據

針對台積電（2330）正式控告前資深副總經理羅唯仁一事，英特爾（Intel）已回應了，英特爾執行長陳立武表示，公司「全力...

圖解谷歌AI晶片TPU 為何能撼動輝達獨霸地位

谷歌19日推出新一代人工智慧（AI）大型語言模型Gemini 3，因為效能強大，矽谷甚至戲稱「Gemini技壓ChatGPT」。這一場AI模型大戰，不僅僅是Gemini跟ChatGPT的戰場，背後更牽動全球千億美元的AI晶片市場規模，恐將改寫長期由輝達獨霸的AI版圖。

輝達喊稱霸AI晶片 緯穎、緯創等股價勁揚

輝達（NVIDIA）大客戶Meta傳出將與Google達成協議，市場憂心，可能衝擊輝達AI基礎設施霸主地位，輝達對此火速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。