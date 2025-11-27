羅唯仁跳槽挨告 陳立武再回應：全力支持他回英特爾 台積指控毫無根據

針對台積電（2330）正式控告前資深副總經理羅唯仁一事，英特爾（Intel）已回應了，英特爾執行長陳立武表示，公司「全力支持」羅唯仁加入英特爾，否認羅唯仁的行動是與技術移轉有關。

羅唯仁傳出從台積電退休前帶走2奈米等先進製程資料，接著投靠英特爾，引發半導體業界震撼。台積電25日宣布，已向智慧財產及商業法院對羅唯仁正式提出訴訟。

對此，英特爾執行長陳立武回應了。他在給英特爾員工的內部備忘錄中明確表示，全力支持羅唯仁加入英特爾，並稱所有指控毫無根據。

根據外國科技媒體報導，陳立武的備忘錄顯示：「根據我們目前掌握的一切資訊，我們認為有關羅唯仁的指控毫無根據，他依然獲得我們的全力支持。做為公司轉型的一環，英特爾歡迎羅唯仁回來。他在加入台積電之前，曾在英特爾任職18年，負責晶圓製程技術開發，接著到台積電持續從事他在晶圓製程技術開發的工作。」

陳立武再次強調，「英特爾維持嚴格的政策與管控措施，嚴禁使用或轉移任何第三方的機密資訊或智慧財產權。」

這或許是陳立武首次公開直接提及羅唯仁的名字，顯示羅唯仁的跳槽人事案應該已經底定。

陳立武這段言論，是在台積電控告羅唯仁之後發出的。台積電在控訴中指控羅唯仁掌握的「機密資訊」，可能讓像是英特爾等競爭同業在先進製程競賽中受惠。不過陳立武再度否認，強調英特爾無意違反任何智慧財產權法律。

外國科技媒體分析，英特爾的製程技術，像是18A以及更先進的節點，與台積電有多項差異，包括PowerVia、RibbonFET的導入。RibbonFET是英特爾為下一代晶片開發的環繞式閘極 （GAA）技術，旨在取代現有的FinFET結構。此外，英特爾也是High-NA EUV（高數值孔徑極紫外光）技術的早期採用者，這是台積電目前尚未具備的能力。若說羅唯仁加入能帶給英特爾的唯一助益，可能在於他對供應鏈動態的理解，尤其是美國客戶尋求外部晶圓代工時的需求。