中研院蔡怡陞與法團隊研究酵母演化 同獲台法科技獎

中央研究院生物多樣性研究中心研究員蔡怡陞和法國尼斯癌症與老化研究院（IRCAN）研究員里提（Gianni Liti）因在酵母基因組的演化與變異研究取得卓越成果，今天獲頒台法科技獎。

這場在巴黎舉行的頒獎典禮由國家科學及技術委員會副主任委員陳炳宇、駐法國代表郝培芝和法蘭西學院（Institut de France）自然科學院（Académie desSciences）副院長沃爾曼（Francis-André Wollman）等共同主持。

沃爾曼說，今年典禮特別有意義，因為這是台法雙方去年簽署新合作協議以來第一次頒獎，彰顯彼此合作的延續性。

陳炳宇致詞時表示，法國重視學術自由、追求科學卓越，台灣也一向將與法國建立長期夥伴關係視為優先要務，除了強化雙邊整體關係之外，彼此的專業知識交流也促進創新，進而改善大眾生活，每年頒發的台法科技獎，正是要表彰雙邊在科學和技術上合作最具成效的成果。

郝培芝說，台灣與法國在科學方面的緊密合作，不只源於兩國卓越的學術成就，也源於雙方社會深厚且富含意義的共通點，台灣促進科技創新的實力，以及對民主自由價值的堅定承諾，與法國信守的原則非常契合；近年，雙方合作更拓展至綠色科技、數位創新和人才交流等新領域。

根據主辦單位提供的資料，蔡怡陞是演化基因體學家，致力於結合生態學、演化學與基因體學，探索微生物在自然界的適應與多樣性。他的團隊發現台灣闊葉林中存在9個獨特的釀酒酵母前馴化譜系（predomesticated lineages），確立台灣作為酵母祖先多樣性的關鍵避難所。

里提的研究以遺傳學和基因體學為核心，旨在揭示自然族群層級的演化過程與遺傳變異規律。他以酵母為模式系統，研究基因變異如何調控複雜性狀，並藉此闡明自然族群在時間尺度上的演化動態。整體來說，他的研究大幅推進人們對酵母起源、演化與馴化過程的認識。

蔡怡陞受訪時說，酵母菌可用來釀酒或做麵包、應用於生物科技，人類已很清楚其分子生物機制，但不瞭解它在自然界中的角色，他和合作團隊的研究方向就是找出酵母菌在自然界的角色，若能更加瞭解，或許就更知道如何應用。

蔡怡陞說，酵母是很常被用來做實驗的生物，但打個比方，動物園裡的大象、獅子看上去好像很慵懶，但那可能是人為照顧或氣候造成的結果，牠們實際上在非洲有完全不同的行為，「對我來說其實也是一樣」，比起實驗室裡的酵母菌，他更想探究「它在野外、或是它原本的角色到底是什麼⋯也許我是對這個未知有興趣」。

蔡怡陞與里提的研究開始對酵母菌的生態角色或演化遷徙史已有初步瞭解，「下一步就是要完整這塊拼圖」，想知道酵母菌被人類馴化之前的遷徙或演化路徑，在過程中發現「台灣是一個很重要的角色」。

他解釋，有假說認為台灣很多物種是很早從大陸遷來，冰河時期大陸氣候條件嚴苛，很多物種相繼滅絕，但台灣相對沒那麼多雪，因此某種程度上形同物種的「避難所」，而酵母菌可證明台灣扮演了這樣一個角色。

台法科技獎是依據法蘭西學院自然科學院與國科會簽署的台法科技基金協議所成立，由雙方合作遴選年度得獎人，獎項被列入法蘭西自然科學院「大獎」（Grands Prix）之一，每年11月頒獎，今年是第27屆。

