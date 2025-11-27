聽新聞
0:00 / 0:00

Gemini 3推理能力 遠勝其他模型

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
谷歌推出Gemini 3獲得好評，使用自行研發的TPU，傳出Meta也可能採購。（路透）
谷歌推出Gemini 3獲得好評，使用自行研發的TPU，傳出Meta也可能採購。（路透）

谷歌上周一推出Gemini 3，引起矽谷科技人一陣驚呼，過往愛用CahtGPT的人們，反而慢慢靠向Gemini 3。為什麼Gemini 3這麼受歡迎？因為Gemini 3最大的突破在於「深度推理」能力提升，這意味著ＡＩ不僅能夠回答人類的提問，還能在「思考過後」，給予人們更深度的回應。

舉一個例子，兩年前，當你請ＡＩ模型規畫一個五天的日本京都旅遊行程，無論是哪一個ＡＩ模型，都會在短短五分鐘之內，吐出一個看起來似模似樣的行程規畫表，但當你仔細去看這個行程表的時候，就可以發現，這個行程表根本無法執行，因為ＡＩ只是整理出京都最熱門的地點，並把這些地點都湊在一起，沒有考慮路途的長短、順不順路、旅客要更換多少個交通工具才能到達。兩年前，許多背包客都對ＡＩ規畫的行程表嗤之以鼻。

這幾年，不管是ChatGPT或Gemini，都陸續在模型之中加入「推理」能力。

現在，同樣的問題丟到ＡＩ模型之中，ＡＩ模型已經可以給旅人一份可行的行程表，不僅保證行程順暢，還能生成互動式行程表。

而現在的Gemini 3推理能力更甚過往，舉例來說，在最具挑戰性的數學競賽MathArena Apex中，Gemini 3 Pro得分為百分之廿三點四，而GPT-5.1的分數低於百分之二；在視覺推理測試ARC-AGI-2上，Gemini 3 Pro拿下百分之卅一點一的得分，其他模型的得分大多落在百分之十三到十七。從這些得分數據來看，Gemini 3 Pro的能力，遠超過其他ＡＩ模型。

谷歌執行長皮伽日前接受ＢＢＣ專訪時，提到ＡＩ需求真的很強，他更預期未來十二個月的變化：ＡＩ會從聊天進到「幫你做事」、下一步更進化到幫你買生日禮物、安排行程，甚至幫你診斷「要不要買這檔股票」。

延伸閱讀

季線上下贏的策略 抓住起漲＆出貨的關鍵時刻

十三F大咖出招…AI聚焦分歧

沉睡的發哥醒了！聯發科今爆紅漲停 內行曝有一尾「真正大魚」

GoogleTPU超車輝達GPU衝擊供應鏈？ 狄驤喊「根本不用擔心」：共同受惠

相關新聞

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

台積電昨公開表示，已向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁相關訴訟，智慧法院證實，昨天已收到一份台積電定暫時狀態...

談台積洩密案 葉俊顯拿「鼎泰豐小籠包18摺」神比喻喊難複製

台灣晶圓代工龍頭台積電（2330）近期傳出洩密案，讓外界憂心高階晶片技術恐外流。對此，國發會主委葉俊顯認為，此事件並不會波及全球供應鏈。他以知名餐廳鼎泰豐為例指出，就算鼎泰豐的師傅離開另起爐灶，也很難成立一家足以媲美鼎泰豐的公司與之抗衡，因為鼎泰豐聞名的小籠包18摺，相關工序可能有100多道，單一員工很難學習所有工序。

台積電怒告羅唯仁 童子賢分析：牽涉跨國智財權及司法權相當困難

台積電（2330）正式向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟，對此，台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（493...

大陸開源AI 下載量首超車美國

中國大陸在全球「開放式」人工智慧（ＡＩ）模型市場上已超越美國，在這項關鍵技術應用方面搶得全球主導優勢。

Gemini 3推理能力 遠勝其他模型

谷歌上周一推出Gemini 3，引起矽谷科技人一陣驚呼，過往愛用CahtGPT的人們，反而慢慢靠向Gemini 3。為什...

谷歌TPU看俏 衝擊輝達獨霸地位

谷歌十九日推出新一代人工智慧（ＡＩ）大型語言模型Gemini 3，因為效能強大，矽谷甚至戲稱「Gemini技壓ChatG...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。