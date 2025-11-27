谷歌TPU看俏 衝擊輝達獨霸地位

谷歌十九日推出新一代人工智慧（ＡＩ）大型語言模型Gemini 3，因為效能強大，矽谷甚至戲稱「Gemini技壓ChatGPT」。這一場ＡＩ模型大戰，不僅僅是Gemini跟ChatGPT的戰場，背後更牽動全球千億美元的ＡＩ晶片市場規模，恐將改寫長期由輝達獨霸的ＡＩ版圖。

過去幾年來，市場大多採用輝達生產的圖形處理器（ＧＰＵ）來訓練ＡＩ模型，因為ＧＰＵ擁有快速大量執行運算的能力，成為全球所有ＡＩ企業訓練模型時最不可或缺的晶片。這也是輝達長期獨霸ＡＩ晶片市場的主因。

但市場上有個異數是谷歌。谷歌也在訓練ＡＩ模型，但是谷歌使用的ＡＩ晶片，卻是自行研發的張量處理器（ＴＰＵ）。谷歌二○一六年發表ＴＰＵ，主要是用來發展機器學習，不過現在主要用於ＡＩ模型訓練。

華爾街讚谷歌實現ＡＩ逆襲

谷歌Gemini 3出色表現，不僅讓華爾街點評谷歌母公司Alphabet已實現「人工智慧逆襲」，也讓各界都開始注意到ＴＰＵ，並成功吸引臉書母公司Meta決定向谷歌採購專為ＡＩ推論打造的ＴＰＵ。過去，Meta是輝達的重要客戶。

Meta力挺谷歌的行動，激勵谷歌股價在美國時間廿五日一舉突破三百美元，並帶動台灣ＩＣ設計龍頭聯發科股價昨一舉站上一千三百元。同時間，輝達股價卻一度重挫逾百分之七，跌破一百七十美元，終場跌幅收斂到百分之二點五九。

股價似乎做出表態，反映華爾街認為輝達在ＡＩ晶片市場的霸主地位可能受到谷歌威脅。輝達火速回應，表示自家的技術在業界依然「領先一個世代」，輝達在貼文中表示，相較於針對單一企業或單一功能所設計的特殊應用晶片（ＡＳＩＣ）晶片，輝達的晶片更具彈性，且威力更強大。

輝達長期以來一直是ＡＩ晶片的龍頭，優越效能讓各大雲端服務供應商都排隊爭搶先拿到其最新的ＡＩ晶片，為迎合ＡＩ爆量需求，輝達也將迭代產品更新由兩年縮短為一年。

半導體業：輝達地位難撼動

綜觀這場ＡＩ晶片大戰，半導體業者認為，這只是雲端服務業者不堪長期等待輝達核配晶片的制衡之策，自研晶片會扮演救援角色，卻難以撼動輝達在全球ＡＩ晶片稱霸的地位，因為輝達也在調整。

因應各家自研開發ＡＳＩＣ的趨勢，輝達推出NVlink Fusion平台，讓企業客戶自行設計的晶片，透過NVLink技術整合到輝達的ＡＩ基礎設施平台中。這也是輝達強調的多樣性及相容性。

與此同時，輝達也投注更多資源，從各方面提升效能、散熱及傳輸速度，讓基礎架構推陳出新，在總成本及總效能優於競爭者的基礎上，成為雲端業者不得不埋單的憑藉。