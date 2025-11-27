聽新聞
0:00 / 0:00

台積聲請假處分 禁羅唯仁轉任Intel

聯合報／ 記者蔣永佑林海／連線報導

台積電針對前資深副總羅唯仁將出任英特爾（Intel）執行副總裁，向智慧財產及商業法院提出相關訴訟，智財法院昨表示，已收到台積電「定暫時狀態處分」聲請狀，據了解，台積電聲請禁止羅轉任英特爾。外界關切羅唯仁的工研院院士資格是否被追回，經濟部長龔明鑫指出，工研院已開始啟動撤銷流程。

龔明鑫昨出席台灣精品獎頒獎典禮，會前受訪表示，羅唯仁已涉及「國安法」與「營業秘密法」，其中涉及國安法部份已由高檢署主動介入調查；另一部分則屬於台積電有關營業秘密的部分，若需要政府協助，經濟部都會盡力配合，但遺失哪些資料，仍要由台積電對外說明。

至於羅唯仁獲得的工研院院士資格，龔明鑫證實，目前已和工研院開始討論，研議撤銷院士資格的相關流程已啟動。

智財法院證實，接到台積電暫時假處分聲請，經電腦分案交由法官王碧瑩審理，法官會儘速進行審理。至於假處分外是否另提損害賠償的實體本案內容尚未收到。

智財法院指出，因涉及諸多營業秘密，台積電特別在聲請狀中表明請法院謹慎處理，在案情釐清並徵得台積電同意前，不會揭露相關聲請內容，未來視案件審理情況考慮適度對外說明。

據了解，台積電聲請定暫時狀態處分，範圍不出台積電與羅唯仁間聘僱合約書，及羅任職期間所簽署的競業禁止同意書和營業秘密法等規定。羅轉往英特爾任職對台積電來說，可能造成其使用、洩漏、告知、交付或移轉公司營業秘密和機密資訊給英特爾的高度風險。

台積電 英特爾 羅唯仁

延伸閱讀

龔明鑫：強化國防力量 聚焦無人載具、航太5產業

將取消工研院院士資格？羅唯仁涉洩密案惹議 經長：已啟動撤銷程序

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

羅唯仁洩密門 台積電為何沉默多日才提告？疑帶槍投靠英特爾 恐改寫行業態勢

相關新聞

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

台積電昨公開表示，已向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁相關訴訟，智慧法院證實，昨天已收到一份台積電定暫時狀態...

談台積洩密案 葉俊顯拿「鼎泰豐小籠包18摺」神比喻喊難複製

台灣晶圓代工龍頭台積電（2330）近期傳出洩密案，讓外界憂心高階晶片技術恐外流。對此，國發會主委葉俊顯認為，此事件並不會波及全球供應鏈。他以知名餐廳鼎泰豐為例指出，就算鼎泰豐的師傅離開另起爐灶，也很難成立一家足以媲美鼎泰豐的公司與之抗衡，因為鼎泰豐聞名的小籠包18摺，相關工序可能有100多道，單一員工很難學習所有工序。

台積電怒告羅唯仁 童子賢分析：牽涉跨國智財權及司法權相當困難

台積電（2330）正式向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟，對此，台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（493...

大陸開源AI 下載量首超車美國

中國大陸在全球「開放式」人工智慧（ＡＩ）模型市場上已超越美國，在這項關鍵技術應用方面搶得全球主導優勢。

Gemini 3推理能力 遠勝其他模型

谷歌上周一推出Gemini 3，引起矽谷科技人一陣驚呼，過往愛用CahtGPT的人們，反而慢慢靠向Gemini 3。為什...

谷歌TPU看俏 衝擊輝達獨霸地位

谷歌十九日推出新一代人工智慧（ＡＩ）大型語言模型Gemini 3，因為效能強大，矽谷甚至戲稱「Gemini技壓ChatG...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。