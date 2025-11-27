高通新款驍龍8晶片亮相 台積電3奈米製程打造

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
高通在手機晶片增添最新成員，26日宣布，推出驍龍8 Gen 5平台，以台積電（2330）3奈米製程打造。路透
高通在手機晶片增添最新成員，昨（26）日宣布，推出驍龍8 Gen 5平台，以台積電（2330）3奈米製程打造。外界預期，高通此舉將可強化接下來的搶市力道，與聯發科之間的競爭可能更為白熱化。

高通提到，驍龍8 Gen 5平台搭載Oryon CPU，最高時脈速度可達3.8 GHz，與前一代驍龍8 Gen 3相比，CPU效能提升36％、功耗降低42％，AI效能則提升達46％。此晶片接下來將率先搭載於多家OEM廠與智慧型手機品牌的裝置，包括vivo、iQOO、榮耀、魅族、摩托羅拉、一加等。

高通在今年9月底推出最新5G旗艦級晶片驍龍8 Elite Gen 5，採用2+6核心架構，配置兩顆時脈最高達4.6GHz的Prime核心，晶片採用台積電N3P製程打造，首波獲得15家手機廠導入採用。

相隔兩個月，高通再推出同家族成員驍龍8 Gen 5，也以台積電3奈米製程打造，被解讀為也要進一步拿下旗艦市場之外的機種版圖。

聯發科方面，目前除了已推出年度最新旗艦晶片天璣9500外，還尚未推出新的高階手機晶片。

谷歌TPU看俏 衝擊輝達獨霸地位

谷歌十九日推出新一代人工智慧（ＡＩ）大型語言模型Gemini 3，因為效能強大，矽谷甚至戲稱「Gemini技壓ChatG...

Gemini 3推理能力 遠勝其他模型

谷歌上周一推出Gemini 3，引起矽谷科技人一陣驚呼，過往愛用CahtGPT的人們，反而慢慢靠向Gemini 3。為什...

大陸開源AI 下載量首超車美國

中國大陸在全球「開放式」人工智慧（ＡＩ）模型市場上已超越美國，在這項關鍵技術應用方面搶得全球主導優勢。

圖解谷歌AI晶片TPU 為何能撼動輝達獨霸地位

谷歌19日推出新一代人工智慧（AI）大型語言模型Gemini 3，因為效能強大，矽谷甚至戲稱「Gemini技壓ChatGPT」。這一場AI模型大戰，不僅僅是Gemini跟ChatGPT的戰場，背後更牽動全球千億美元的AI晶片市場規模，恐將改寫長期由輝達獨霸的AI版圖。

輝達喊稱霸AI晶片 緯穎、緯創等股價勁揚

輝達（NVIDIA）大客戶Meta傳出將與Google達成協議，市場憂心，可能衝擊輝達AI基礎設施霸主地位，輝達對此火速...

TPU崛起 重塑AI產業版圖

Google推出採用自家張量處理器（TPU）的Gemini 3效能技壓ChatGPT，進一步吸引Meta採購成為全球焦點...

