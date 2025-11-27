提告羅唯仁 台積聲請定暫時狀態處分

快訊

台積電（2330）針對前資深副總羅唯仁將出任Intel英特爾執行副總裁，向智慧財產及商業法院提出相關訴訟，智慧法院昨表示，已收到台積電「定暫時狀態處分」聲請狀，收案後儘速閱卷進行審理。法界認為，台積電主要目的，應是在於禁止羅與即將就職的Intel間有任何進一步動作。

據了解，台積電聲請定暫時狀態處分，範圍不出台積電與羅唯仁間聘僱合約書，及羅任職期間所簽署的競業禁止同意書和營業秘密法等規定。羅轉往Intel任職對台積電來說，可能造成其使用、洩漏、告知、交付或移轉公司營業秘密和機密資訊給Intel的高度風險。

國發會主委葉俊顯昨（26）日，此事不會波及全球供應鏈。他以鼎泰豐為例，就算鼎泰豐師傅離開，也很難成立足以媲美鼎泰豐的公司與之抗衡，因為鼎泰豐聞名的小籠包18摺，相關工序有100多道，單一員工很難學習所有工序。

