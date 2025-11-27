台積電優良供應商 九台廠上榜…家數為歷年最多

台積電（2330）昨（26）日公布2025年優良供應商名單，合計30家入列，包括萬潤、長春石化、中鋼構、志聖、健策、帆宣、大三億營造、和淞、互助營造等九家台廠上榜，為歷年台廠家數最多。

九家台廠備受關注的新面孔包括健策、萬潤為首度進榜，設備商志聖是唯一一家兩次得到量產支援獎的台灣設備商，反映獲得大客戶肯定。至於往年「常客」東京威力科創（TEL）因捲入2奈米洩密疑雲未上榜，曾因先進封裝卓越量產支援獲獎的辛耘今年未再獲獎。

台積電25日舉辦2025年供應鏈管理論壇，昨日公布30家獲獎名單，依序包括愛德萬、萬潤、應用材料、旭化成、 艾司摩爾、Austin Commercial, LP. 、佳能株式會社、長春石化、中鋼構、志聖、迪思科高科技、荏原製作所、互助營造、健策精密、日商捷時雅、美商科磊、KOKUSAI ELECTRIC、科林研發、帆宣、默克集團、村田機械株式會社、美商昂圖科技、力森諾科、台灣迪恩士半導體科技股份有限公司、信越半導體、SUMCO、僑力化工、和淞科技、大三億營造、優貝克科技。

台積電2025年供應鏈管理論壇由台積執行副總經理暨共同營運長秦永沛，資深副總經理暨副共同營運長侯永清，及資深副總經理何麗梅於活動頒發2025年優良供應商卓越表現獎 。

侯永清在會中感謝各位供應鏈夥伴再一次在嚴峻挑戰中，展現卓越貢獻與專業精神，順利推動2奈米等先進製程與封裝技術研發、優化與產能擴建，並拓展全球生產布局，支持台積公司以領先技術與卓越製造服務，持續為全球客戶釋放創新。

透過生態系統中每位成員緊密合作，共同奠定產業領先基石，有信心保持充分準備、靈活應變與團結一致，深化供應鏈韌性。