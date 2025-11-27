TPU崛起 重塑AI產業版圖

快訊

經濟日報／ 記者 簡永祥

Google推出採用自家張量處理器（TPU）的Gemini 3效能技壓ChatGPT，進一步吸引Meta採購成為全球焦點。華爾街並以Google母公司Alphabet已實現「人工智慧（AI）逆襲」，形容由Google帶領特殊應用晶片（ASIC）崛起，恐將改寫長期由輝達獨霸的AI版圖。

輝達一直是AI加速器的龍頭，優越的效能讓各大雲端服務供應商（CSP）排隊爭搶先拿到其最新的AI晶片，為迎合AI爆量需求，輝達也將迭代產品更新由二年縮短為一年，各大CSP業者為滿足AI迫切需求，資本支出也暴增至千億美元，引發AI泡沫疑慮。

輝達執行長黃仁勳、前英特爾基辛格對此都強烈反駁不會，Google執行長Sudar Pichai接受BBC專訪時，則回答「現階段既理性，也有點不理性」。他說AI需求真的很強，一般民眾和企業都在用，Google也是供不應求。但就像網路泡沫一樣 ：一定會有投資過熱的地方，但沒人會懷疑「網際網路」是可以改變世界的技術，AI也是同一種級別的技術。

Sundar Pichai談話讓很多人相信，不一定要有最強且昂貴的輝達AI晶片，才能達到進化AI模型的成效。

不過，半導體業者認為，這只是CSP業者不堪長期排隊，等待輝達核配AI晶片的制衡之策，自研晶片會扮演救援角色，卻難以撼動輝達在AI晶片稱霸的地位，因為輝達也在快速調整。

網路泡沫 半導體 華爾街

