輝達喊稱霸AI晶片 緯穎、緯創等股價勁揚

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者蘇嘉維／綜合報導
輝達。（路透）
輝達（NVIDIA）大客戶Meta傳出將與Google達成協議，市場憂心，可能衝擊輝達AI基礎設施霸主地位，輝達對此火速回應，強調自家產品還是領先業界一代，帶動昨（26）日代工族群股價回神，其中股后緯穎（6669）漲幅更逾6%，漲幅最為強勁。

輝達大客戶之一的Meta可能會與Google達成協議，在旗下資料中心採用Google的張量處理器（TPU）。消息傳出後，輝達股價應聲大跌，美國時間25日收盤下跌2.6％至每股177.82美元，盤中跌幅一度高達7％。

針對華爾街擔心輝達在AI基礎設施霸主地位可能受Google威脅，輝達同日火速回應，表示自家的技術在業界依然「領先一代」。輝達表示，相較於針對單一企業或單一功能所設計的ASIC晶片，像是Google的TPU，但輝達的晶片更具彈性，且威力更強大。

隨輝達對外宣示仍穩居AI市場霸主地位，推動台灣AI族群英業達、緯穎、緯創等昨日股價回神，漲幅2~6%不等。

分析師指出，輝達的GPU（繪圖處理器）在AI晶片市場市占超過90％。不過，Google的自研晶片近來日益受到關注，被視為是昂貴但高性能的Blackwell晶片可行替代品。與輝達不同的是，Google並沒有把自家的TPU晶片銷售給其他公司，而是用於內部任務，並且讓外部公司透過雲端服務Google Cloud來租用。

Google發言人則在聲明中表示，我們正經歷對自家TPU與輝達GPU的加速需求。我們致力於同時支持兩者，多年來都是如此。

業界指出，從AI市況來看，擅長高度重複及規則的推論工作仍是GPU架構最具優勢，其他如Google的TPU、Meta的MITA v3客製化ASIC晶片雖然可客製化演算法，但效能仍不如輝達的GPU架構來得強勢。

