快訊

藏放冰箱、被「三貼」遊街的屏東霧台黑熊 已製成標本

消防員也殉職！香港大火已釀13死 習近平下令了

還在燒！香港恐怖大火增至13死 居民激動急尋受困家人

旺宏電子董事長吳敏求榮獲「企業永續傑出人物」獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
旺宏董事長吳敏求榮獲「企業永續傑出人物」獎殊榮。圖／旺宏提供
旺宏董事長吳敏求榮獲「企業永續傑出人物」獎殊榮。圖／旺宏提供

旺宏電子董事長吳敏求首創將統計學結合半導體，以大數據及AI的前瞻概念改變了半導體生產模式，促進產業永續智慧製造，更長期深耕科技人才培育、落實節能減碳及環境友善的公司治理目標，各項開先河的永續傑出成果今（26）日獲頒2025第十八屆「台灣企業永續獎-企業永續傑出人物」殊榮。

台灣永續能源研究基金會肯定吳敏求於1989年帶領40多位專業人才自美返台投入前瞻IC設計與製造，扭轉當時台灣的逆向工程代工模式，更於36年前即創建將統計學知識應用於半導體的sNOVA系統，成為全球第一家生產線全面電腦化的晶圓廠，推動了半導體產業的永續智慧製造，也奠定了今日台灣在全球電子產業的關鍵樞紐地位。

為推動半導體產業永續發展，吳敏求董事長重視創新研發及積極培育科技人才，至今旺宏已累積近萬件全球優質專利，2022至2024年旺宏連續3年入選美國LexisNexis全球百大創新公司。旺宏教育基金會更是連續二十多年舉辦旺宏金矽獎及旺宏科學獎，成為台灣大專院校及高中職科技競賽的指標獎項，累積超過4萬人次參賽，頒發獎學金超過2億元。為打造多元學習環境，旺宏共計捐贈了18.2億元予清華大學及成功大學，協助台灣培育更多跨領域AI人才。

在落實永續公司治理上，吳敏求的前瞻思維推動旺宏成為全台首家自創立即實施周休二日的企業，更打造科學園區首座五星級員工休閒活動中心，也是科學園區首家取得「SA8000企業社會責任管理系統」驗證的半導體公司。吳敏求董事長更親自落實督導「旺宏永續發展」及「2050年淨零排放」路徑圖，帶領公司推動永續發展。

旺宏的永續發展政策融合環安衛、社會責任與誠信經營政策，更參酌行政院國家永續會提出的台灣永續發展目標，不僅從自身廠區落實，並逐步發揮影響力，帶動其他園區廠商共同成長，成為企業學習典範，因此獲頒「台灣企業永續獎-企業永續傑出人物」的肯定。

旺宏 半導體 董事長 吳敏求

延伸閱讀

深耕科技人才培育 旺宏董座吳敏求榮獲「企業永續傑出人物」殊榮

慶豐富18億聯貸 敲定

中傑插旗智慧製造

高雄又有利多！南科管理局證實「台積電P6廠用地都準備好了」

相關新聞

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

台積電昨公開表示，已向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁相關訴訟，智慧法院證實，昨天已收到一份台積電定暫時狀態...

談台積洩密案 葉俊顯拿「鼎泰豐小籠包18摺」神比喻喊難複製

台灣晶圓代工龍頭台積電（2330）近期傳出洩密案，讓外界憂心高階晶片技術恐外流。對此，國發會主委葉俊顯認為，此事件並不會波及全球供應鏈。他以知名餐廳鼎泰豐為例指出，就算鼎泰豐的師傅離開另起爐灶，也很難成立一家足以媲美鼎泰豐的公司與之抗衡，因為鼎泰豐聞名的小籠包18摺，相關工序可能有100多道，單一員工很難學習所有工序。

台積電怒告羅唯仁 童子賢分析：牽涉跨國智財權及司法權相當困難

台積電（2330）正式向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟，對此，台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（493...

旺宏電子董事長吳敏求榮獲「企業永續傑出人物」獎

旺宏電子董事長吳敏求首創將統計學結合半導體，以大數據及AI的前瞻概念改變了半導體生產模式，促進產業永續智慧製造，更長期深...

鴻海推Robotaxi將在台灣上路？特斯拉來探路 政院鬆口評估修法

鴻海（2317）在2025年科技日宣布與Stellantis、NVIDIA、Uber聯手展開Level 4自動駕駛Rob...

2025創新論壇／生成式AI五重點 台灣微軟總座：將顛覆未來30年產業格局

台灣微軟總經理卞志祥26日參加《經濟日報》主辦的「2025創新論壇」，他指出，未來生成式AI發展有五大觀察重點，如入口網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。