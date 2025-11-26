鴻海推Robotaxi將在台灣上路？特斯拉來探路 政院鬆口評估修法

鴻海（2317）在2025年科技日宣布與Stellantis、NVIDIA、Uber聯手展開Level 4自動駕駛Robotaxi全球策略，鴻海科技集團輪值執行長楊秋瑾26日出席《經濟日報》2025創新論壇指出，物理世界的Physical AI是最難的一階段，鴻海跟Uber都希望很快能讓Robotaxi搶先在台灣路上奔馳。

無人自駕車系統在台上路卡關，關鍵是目前台灣只有《無人載具科技創新實驗條例》，沒有相關法源依據可以讓Robotaxi或Waymo上路服務，這也讓鴻海跟Uber的自動駕駛Robotaxi計畫最後一關遭遇挑戰，不過，行政院已鬆口評估相關法源修訂，使鴻海計畫出現曙光。

立委葛如鈞25日指出，特斯拉大約於兩、三個月前曾經來詢問交通部FSD（增強輔助駕駛）的申請程序，而行政院也已承諾評估將FSD跟自駕計程車法規修正可行性。他表示，自駕計程車搭載台積電生產的晶片，有大量台灣工程師投入研發的自駕車AI/CV演算法，卻不能在台上路，這令人氣餒，也沒道理。

楊秋瑾26日以「AI產業鏈新契機」為主題演說，她提出相同期許，「我們很希望很快的，會讓Robotaxi在台灣的路上來跑，這是我們跟NVIDIA還有Uber一個非常重要的期許！」

她也透露鴻海已開發智慧汽車平台，內含三大功能，包括汽車智慧座艙內會有沉浸式體驗，智慧助理能理解語意，在汽車擋風玻璃上顯示導航路線及路況警示，甚至連線到家裡系統，車主用聲控就能處理工作或家裡的事情，最後是智慧駕駛功能。

鴻海：AI世界的基礎建設者

鴻海目標是成為AI世界的基礎建設者，為此也在4個面向準備，1. 加強硬體垂直整合能力，2. 加強全球布局，3. 強化企業治理，4. 發展應用軟體平台。目前鴻海在24個國家共建立233個製造園區，員工人數在80~100萬人之間。

她表示，未來10年AI經濟將迎來超級循環，看到由模型驅動應用的爆發，然後加速硬體基礎建設升級，然後硬體又帶動模型的發展，以此往復循環，5大CSP巨頭未來要投資將近6,000億美元在AI，鴻海也在台灣要投資14億美元建立超級算力中心，未來AI將改變算力跟能源結構，甚至是整個商業體，AI絕對不只是一時的熱潮，而是一場真正結構性、長期性的產業革命。

楊秋瑾表示，OpenAI表示AI系統硬體跟基礎建設跟不上未來發展，這也是鴻海要跟OpenAI一起合作打造新一代硬體原因，她駁斥AI泡沫說：投資這麼多錢興建基建設備，未來用不完就又得花錢升級，她直言這是沒有做過管理跟生產製造的人說的話，鴻海不可能投資如此鉅額金錢在很快就用不到，要淘汰的設備上，鴻海是務實的生產製造業，設備不用到爛絕對不會丟掉。

創世紀專案 2026年100座燈塔工廠

楊秋瑾表示，AI是人類科技文明的轉折點，當技術跨過周期波動，終將改變世界，而當算力、大腦、行動力技術都成熟時，人型機器人也很快會在真實世界普及，鴻海身為世界EMS龍頭，也預期AI將對製造業帶來革命，故也提前做好準備，除內部大量用AI，鴻海也制訂5年新計畫，為AI帶來的工廠製造革命事前布局。

楊秋瑾解釋，工廠會先導入三階段機器人，包括：簡單固定式、簡單但具備彈性、複雜但具備彈性的機器人，由於機器人無法馬上學會所有複雜場景任務，故鴻海會按階段導入上述三類機器人。該創世紀專案目標2026年全球部署建造100座燈塔工廠。

鴻海因應未來挑戰也擬定3＋3＋3計畫，後者就是推出3大平台，包括製造平台、智慧座艙平台、智慧城市平台。

在智慧城市平台上，鴻海打造City GPT協助高雄及台北市導入其系統中，未來民眾要預約看病，AI可以就市民過去就醫資料協助掛號，甚至當主治醫師休假時可以幫忙推薦同科別熱門醫師門診，打破現在城市中各AI應用獨立互不聯通的問題。