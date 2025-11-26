2025創新論壇／生成式AI五重點 台灣微軟總座：將顛覆未來30年產業格局

台灣微軟總經理卞志祥26日參加《經濟日報》主辦的「2025創新論壇」，他指出，未來生成式AI發展有五大觀察重點，如入口網站革命（Portal Evolution）、能源轉型（Energy Transformation）、邁向通用人工智慧（AGI Realization）等。他認為，從入口網站革命來看，未來不論是微軟Copilot或Google Gemini等AI助理也好，將成為未來服務的主要入口，其主導權之爭將顛覆未來30年的科技產業格局。

經濟日報今日舉辦2025創新論壇，以「AI x 智慧應用新革命」為主題。本論壇由經濟日報、遠傳電信（4904）主辦，長榮集團、元大投信、凱基金控（2883）、中保科技（9917）集團協辦。

卞志祥以「AI賦能製造業：迎接智慧轉型大浪潮」為題演講。

卞志祥認為，未來生成式AI發展有五大觀察點，包含入口網站革命、從數位到實體（Digital to Physical）、能源轉型、邁向通用人工智慧以及負責任的AI與安全性（RAI and Security）。

從入口網站革命來看，卞志祥表示，AI助理不論是微軟Copilot或Google Gemini也好，將成為未來服務的主要入口，其主導權之爭將顛覆未來30年的科技產業格局，非常重要。

卞志祥分析，未來的AI互動模式將從現今的「搜尋內容」轉變為「交付任務」。過往用戶可能是在微軟Bing、Google或蘋果Safari上面搜尋，然後出現無限多資料，這樣的情況讓Google成為當今搜尋引擎的霸主，後面再出現各種連結內容，比如Agoda、Hotel.com等各種網頁提供給用戶，然後用戶在點進去使用服務。

卞志祥認為，但未來世界完全不同，「之後可能是我告訴我的Copilot說自己要去日本出差，他知道我要訂機票、訂旅館，或我需要找哪些人開會等需求，而AI會透過Copilot的生態系呼叫後面的服務，幫我處理這些需求。」「原來的網路網頁的那一個提供商，它不一定會是未來的服務提供商。」

而在能源轉型方面，卞志祥指出，大家都說AI算力未來唯一的天花板在電力，因為GPU、伺服器看起來生產製造沒有問題，「但我認為未來電力可能產生一個甜蜜交叉點。」

卞志祥表示，也就是AI算力利用電力的效能不斷的拉高，而電力產生的單位成本不斷下降。這是因為他從原來的碳排電力，到再生能源以及接下來有機會走向核融合，或更先進的能源產生方式，所以電力成本下降，但是單位算力增加，他有可能突破天花板，讓電力不再是AI發展中間的卡點。

最後則是邁向通用人工智慧，卞志祥認為，現在的演算法基本上推到極致，很難產生真正強AI或通用人工智慧。但下一個世代的演算法，大家看的是我們如何讓AI像在真實世界裡面。

他舉例，比如現在自己正在演講，透過與台下觀眾眼神交會，來知道聽眾對他的演講喜歡與否，這是即時的互動資料無限制供給，而非來自於訓練模型給的資料，因為那些資料會枯竭。「而當這個演算法來臨的時候，通用人工智慧就有可能會來到。」