統振：移工匯款成長強勁 跨足移工機票成新動能

中央社／ 台北26日電

統振總經理何明哲今天說，2018年向金管會申請移工匯款的金融科技監理沙盒實驗，進入小額跨境匯兌的金融服務領域，今年前10個月匯款筆數年增3成，隨著台灣移工人口增加、薪資水平提高，以及合法管道滲透率及政策支持，並跨足移工機票，都是明年成長動能。

統振今天受邀舉辦法說會。何明哲表示，目前有4大營業項目，包括電信產品如台灣大哥大預付卡代理等，營收占比最高，其次為金融科技，包括移工匯款、販售移工機票等；另外則是移工仲介與數位內容。

其中移工匯款方面，統振自2019年啟動金融科技創新實驗，2021年取得外籍移工小額匯兌許可，並於2024年10月完成續照審查，旗下跨境匯款APP成為統振金融科技業務的主要成長引擎。

何明哲說，台灣因缺工和老齡人口逐步攀升，對於移工需求逐年增加，也讓移工人數不斷攀升，移工薪資也隨基本工資調高調升。

統振受惠於品牌能見度提升及服務場景擴張，會員數、匯款筆數與使用頻率持續增加，並逐步串連移工匯款、旅運與生活服務，帶動統振今年第3季營收為新台幣8.13億元，歸屬母公司稅後淨利為1.55億元，年增215.2%，每股純益為1.6元。

何明哲指出，另一項重要布局，為切入移工機票與旅遊市場，推出移工票服務，使用者須通過工作證驗證才能購票。統振與票務中心及航空公司合作，使移工能依需求安排返鄉行程，改善過去訂票流程不透明的市場結構，可望成為繼移工匯款後的中長期成長引擎。

展望未來，他表示，長期競爭優勢奠基於對移工剛性需求與生態圈的策略布局，將結合移工固定的月度支出模式，使匯款、旅運與通訊服務能形成更緊密的導流循環，以提升單一客群整體價值。

