台積電最佳供應商獎 30家廠出線、TEL中箭落馬

台積電今日公布優良供應商名單。由美商應用材料、科林研發、科磊及默克等30家廠商出線得獎，其中東京威力科創（TEL）因有前員工捲入台積電2奈米洩密案，中箭落馬，成為台積電創立以來，首度被擠落名單之外。

台積電25日舉辦2025年供應鏈管理論壇，公布獲獎廠商名單並由台積執行副總經理暨共同營運長秦永沛、資深副總經理暨副共同營運長侯永清，以及資深副總經理何麗梅頒發2025年優良供應商卓越表現獎，感謝供應商專業服務，並帶動供應鏈與相關產業全方位升級。

台積電表示，台積首先感謝所有供應鏈夥伴過去一年的並肩同行，展現營運韌性，順利推動2奈米等先進製程與封裝技術研發、優化與產能擴建，並拓展全球生產布局，支持台積以領先技術與卓越製造服務，持續為全球客戶釋放創新。

今年的論壇以「淨零排放—攜手供應鏈共築永續地球」為題，由台積副總經理暨資訊長林宏達進行專題分享，探討應用人工智慧成就營運卓越與永續雙贏，開創深具共好價值的創新未來。

台積公司為擴大供應商卓越永續作為的影響力，並彰顯對供應商永續實績的重視，論壇邀請綠色製造卓越貢獻獲獎供應商，針對新世代製造設備節能創新深入探討。同時，透過涵蓋資訊科技、廠務與先進封裝等多元分組討論，促進交流。

廠務方面，台積公司嚴肅看待營建工地安全管理，將各級承攬商安全紀錄列為承攬商評選之關鍵指標。台積正式發布「營建工地安全宣言」，再次強調「安全」為所有營建工程的第一要務，將致力建立最高標準的營造與監造分立機制，同時延攬國際第三方專家團隊駐場檢視，由安全意識、行為與環境三大面向優化安全機制。

台積公司資深副總經理暨副共同營運長侯永清表示，「感謝各位供應鏈夥伴再一次在嚴峻挑戰中，展現卓越貢獻與專業精神。透過生態系統中每位成員緊密合作，共同奠定產業領先基石，我們有信心保持充分準備、靈活應變與團結一致，深化供應鏈韌性，推動技術創新、加速淨零轉型，以安全的建廠、穩定的品質，實現下一代先進製程技術、成就永續未來。」

台積電2025年台積公司優良供應商卓越表現獎得獎名單如下（按英文名稱字母排序） ：