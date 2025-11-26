宏碁子公司連iPhone也會修 海柏特專注售後服務2025年業績正成長

快訊

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
海柏特26日召開業績說明會，圖左董事長侯知遠，圖右為總經理林俊男。記者王郁倫／攝影
宏碁（2353）子公司海柏特（6884）專注售後服務業務，今年明年拚連續成長，董事長侯知遠表示，公司競爭力是3多：多國、多品牌、多品項。除B2B業務，海柏特也開始衝刺個人B2C會員數，2025年目標業績優於去年，2026年在增設第7服務國家下，期許雙位數業績成長，目標成為亞太區售後服務第一品牌。

海柏特26日舉行上櫃前業績發表會，侯知遠表示，品牌到東南亞銷售的痛點是又要衝各國銷售成績，又不能忽視使用滿意度，但建置售後服務很花資源，故品牌商在東南亞不只是直營，也會同時外包一家或多家，若服務夠好，就能擴張該品牌服務業務的滲透率，或者是爭取跨國服務合作機會。

侯知遠表示，海柏特是電子製造業中第一家看到售後服務商機值得切入的公司，這生意的「美麗」之處在於客戶很難自己搞定多國售後服務質量，目前海柏特也是蘋果iPhone手機的Apple 獨立維修中心（IRP，Independent Repair Provider）服務商。

總經理林俊男表示，海柏特從馬來西亞開始拓展各國售後服務業務，越南就是應客戶要求下去增設的，2026年也期望增設新國家據點及新產品線，以滿足客戶及本身成長需求，今年全年業績雖前3季度因客戶採購保守遇逆風，但全年仍樂觀業績比2024年成長。

林俊男表示，目前已有許多客戶使用海柏特跨國服務，未來成長動能來自：1.既有客戶擴張服務品項、2.增加服務店數、3.跨入B2C個人會員服務，4.新國家。

「售後服務是手工活，一台收幾十美元，修印表機或修手機毛利率差異不大，毛利率超過20%幾，但附加服務除幫客戶建置，也會搭配賣一些周邊硬體銷售，毛利率就10%多。」侯知遠說。

宏碁由於是海柏特母公司，也是服務客戶之一，法人關心宏碁業績貢獻比，侯知遠表示，若宏碁在海外取得標案，海柏特會協助做落地專案建置，及標案後續維修，該部分營收貢獻10%，另外宏碁品牌產品的售後服務收入貢獻約20%，合計宏碁相關業務比重僅30%。

