「持續推動革新」 圓展雙鏡頭視訊會議系統奪台灣精品銀質獎

圓展（3669）旗下新世代4K雙鏡頭視訊會議系統AVer VB370A / CP10 G2 26日榮獲第34屆台灣精品銀質獎殊榮。此次獲獎彰顯圓展在AI智慧影像與混合協作領域的領航地位。

圓展科技總經理郭昱廷表示，台灣精品銀質獎象徵產品創新與品質的最高榮譽。「一如圓展長期以來在研發上堅持創新、追求卓越的精神，我們深感榮幸獲得此項肯定。VB370A / CP10 G2是圓展智慧協作產品線的代表作，我們期望透過這套解決方案，為全球企業帶來更高效、更高互動的會議體驗，持續推動數位協作的革新。」

VB370A ／CP10 G2為圓展最新一代雙鏡頭視訊會議系統，是圓展首款內建Android™（安卓）作業系統並通過Zoom認證的設備。搭載4K雙鏡頭攝影機、麥克風與專業級喇叭，並支援雙螢幕輸出，呈現如臨現場的高品質協作體驗。

除了強大的影像與音訊能力，VB370A / CP10 G2更以三大核心優勢提升使用者體驗：操作更簡單、畫面更聚焦、部署更彈性。透過CP10 G2使用者只需一鍵即可啟動會議，無須額外設定，讓協作流程更加直覺順暢；AI智能構圖與聲音追蹤則能主動框選發言者，使討論更自然、更具參與感；此外，系統具備優異擴充彈性，可支援外接喇叭與麥克風，快速適應不同空間需求，從中型到大型會議室，皆能穩定提供一致的高品質影音體驗，完美滿足現代企業混合辦公的高標準需求。

第34屆台灣精品獎報名踴躍，共有近千件產品參賽，由國內外百餘位專家歷經三個月嚴格評選，共336件獲選台灣精品獎，從中精選30件榮獲金/銀質獎殊榮。除了VB370A / CP10 G2視訊會議系統贏得銀質獎外，本屆圓展獲獎產品還包括無線實物攝影機M11WB以及AI自動追蹤PTZ攝影機TR615。