明基佳世達集團 勇奪19項永續大獎

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
佳世達連續四年獲選「台灣100大永續典範企業獎」，永續作法亦持續推展至其他大艦隊成員，本次共獲得19項大獎。佳世達／提供
明基佳世達集團致力關注永續發展，於第18屆TCSA台灣企業永續獎及第8屆GCSA全球企業永續發展獎共獲得19項大獎，其中佳世達（2352）、明基材料（8215）、明泰（3380）三家公司入列「台灣100大永續典範企業」。集團永續作法亦持續推展至其他大艦隊成員，包括明基電通、明基材料、明泰、仲琦（2419）、友通（2397）與邁達特（6112），也獲得多項永續報告書和綜合績效獎項，成果豐碩。

台灣永續能源研究基金會主辦2025第18屆「TCSA台灣企業永續獎」，11月26日舉辦頒獎典禮。主辦單位指出，今年共有743家單位參賽，累計歷年參與單位數達到1,075家，其年度營收總和衝破新台幣38.4兆，是台灣規模最大的全方位永續評選體系。

永續綜合績效評比是以永續績效做為評估標準，表彰表現卓越的企業。佳世達已連續四年獲選「台灣100大永續典範企業獎」，明基材料亦持續兩年獲得同等肯定，今年再加上明泰共3家企業榮獲此殊榮，證明永續已在集團內部逐步擴散。

在環境面，佳世達溫室氣體排放相較2021基準年減量54%。此外，於2024年依循GHG Protocol溫室氣體盤查，100%完成第一階供應商溫室氣體盤查，未來將協助供應商設定減碳目標，推動供應鏈朝2030供應鏈減碳30%目標邁進。

在社會面，佳世達打造幸福企業，透過完善人才培育、友善職場政策等，員工整體敬業度達4.67分，讓員工能在安全、信任與成長並行的環境中發揮專業，進而提升組織凝聚力與永續競爭力。

在治理面，佳世達積極參與永續倡議，並建立持續改善（CIP）文化，2024年度全集團的持續改善專案（CIP）為營運作業效率節省約等同1.1%年營收，其中總部近五成之CIP專案更已運用AI工具，顯著促進自動化與減少人為錯誤。

在永續報告書評比方面，則重視揭露的品質，是否符合完整性、可信度、溝通性等原則。今年佳世達、明基材料在永續報告書獎皆取得最高的「白金級」殊榮；明基電通、友通和邁達特皆獲得「金級」肯定，仲琦及明泰也獲得「銀級」，集團共獲得「二白金三金二銀」的好成績。

明基材 佳世達 明泰 仲琦

