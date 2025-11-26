深耕科技人才培育 旺宏董座吳敏求榮獲「企業永續傑出人物」殊榮

旺宏（2337）電子董事長吳敏求首創將統計學結合半導體，以大數據及AI的前瞻概念改變了半導體生產模式，促進產業永續智慧製造，更長期深耕科技人才培育、落實節能減碳及環境友善的公司治理目標，各項開先河的永續傑出成果26日獲頒2025第十八屆「台灣企業永續獎-企業永續傑出人物」殊榮。

台灣永續能源研究基金會肯定吳敏求董事長於1989年帶領40多位專業人才自美返台投入前瞻IC設計與製造，扭轉當時台灣的逆向工程代工模式，更於36年前即創建將統計學知識應用於半導體的sNOVA系統，成為全球第一家生產線全面電腦化的晶圓廠，推動了半導體產業的永續智慧製造，也奠定了今日台灣在全球電子產業的關鍵樞紐地位。

為推動半導體產業永續發展，吳敏求重視創新研發及積極培育科技人才，至今旺宏已累積近萬件全球優質專利，2022至2024年旺宏連續3年入選美國LexisNexis全球百大創新公司。

旺宏教育基金會更是連續二十多年舉辦旺宏金矽獎及旺宏科學獎，成為台灣大專院校及高中職科技競賽的指標獎項，累積超過4萬人次參賽，頒發獎學金超過2億元。為打造多元學習環境，旺宏共計捐贈了18.2億元予清華大學及成功大學，協助台灣培育更多跨領域AI人才。

在落實永續公司治理上，吳敏求的前瞻思維推動旺宏成為全台首家自創立即實施周休二日的企業，更打造科學園區首座五星級員工休閒活動中心，也是科學園區首家取得「SA8000企業社會責任管理系統」驗證的半導體公司。

吳敏求更親自落實督導「旺宏永續發展」及「2050年淨零排放」路徑圖，帶領公司推動永續發展。

旺宏的永續發展政策融合環安衛、社會責任與誠信經營政策，更參酌行政院國家永續會提出的台灣永續發展目標，不僅從自身廠區落實，並逐步發揮影響力，帶動其他園區廠商共同成長，成為企業學習典範，因此獲頒「台灣企業永續獎-企業永續傑出人物」的肯定。