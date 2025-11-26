旺宏董座吳敏求奪「永續傑出人物」 36年前布局智慧製造、深耕人才培育

記憶體大廠旺宏（2337）26日宣布，董事長吳敏求獲「2025第十八屆台灣企業永續獎—企業永續傑出人物」肯定，表彰他長年將統計學、大數據與AI導入半導體生產，推動智慧製造與節能減碳，同時在科技人才培育、員工照顧與公司治理等面向持續投入，成為產業推動永續的代表人物。

台灣永續能源研究基金會指出，吳敏求早在1989年便號召四十多位專業人才自美返台創業，扭轉當時以逆向工程、代工為主的產業模式，更在36年前自建sNOVA系統，把統計學應用於半導體製程，打造全球首家全面生產線電腦化的晶圓廠，為台灣日後在全球電子供應鏈取得關鍵地位打下基礎。

在創新與人才面向，旺宏目前累積近萬件全球專利，並於2022至2024年連續三年入選美國LexisNexis全球百大創新公司。旗下旺宏教育基金會已連續二十多年舉辦「旺宏金矽獎」與「旺宏科學獎」，成為國內大專院校與高中職重要科技競賽指標，累積超過4萬人次參與、頒發獎學金逾2億元；同時對清華大學及成功大學合計捐贈18.2億元，協助培育跨領域與AI相關專業人才。

在公司治理與員工照顧上，吳敏求推動旺宏成為國內最早自行實施周休二日的企業之一，並興建科學園區首座五星級員工休閒活動中心，亦是園區內第一家取得「SA8000企業社會責任管理系統」驗證的半導體廠。近年他更親自督導「旺宏永續發展」與「2050年淨零排放」路徑圖，將環安衛、社會責任與誠信經營納入公司政策主軸，並對照國家永續發展目標，從自家廠區延伸至供應鏈與其他園區企業，帶動整體產業永續升級。

基金會強調，吳敏求以企業家本業創新結合長期人才投資與具體減碳行動，對半導體產業及社會具示範效果，因此授予「企業永續傑出人物」殊榮，期盼有更多企業跟進，將永續視為核心競爭力的一部分。