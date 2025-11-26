快訊

駭人畫面曝光！香港大埔宏福苑大火濃煙竄天 已有4人葬身火海

峇里島直擊！POCO F8 Ultra、F8 Pro亮相明日開賣 Bose喇叭大讚、手機定價功能一次看

捲入閃兵案…還沒等到坤達回「綜藝玩很大」 KID曝錄影現場氣氛

旺宏董座吳敏求奪「永續傑出人物」 36年前布局智慧製造、深耕人才培育

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
旺宏董事長吳敏求榮獲「台灣企業永續獎-企業永續傑出人物」殊榮。旺宏／提供
旺宏董事長吳敏求榮獲「台灣企業永續獎-企業永續傑出人物」殊榮。旺宏／提供

記憶體大廠旺宏（2337）26日宣布，董事長吳敏求獲「2025第十八屆台灣企業永續獎—企業永續傑出人物」肯定，表彰他長年將統計學、大數據與AI導入半導體生產，推動智慧製造與節能減碳，同時在科技人才培育、員工照顧與公司治理等面向持續投入，成為產業推動永續的代表人物。

台灣永續能源研究基金會指出，吳敏求早在1989年便號召四十多位專業人才自美返台創業，扭轉當時以逆向工程、代工為主的產業模式，更在36年前自建sNOVA系統，把統計學應用於半導體製程，打造全球首家全面生產線電腦化的晶圓廠，為台灣日後在全球電子供應鏈取得關鍵地位打下基礎。

在創新與人才面向，旺宏目前累積近萬件全球專利，並於2022至2024年連續三年入選美國LexisNexis全球百大創新公司。旗下旺宏教育基金會已連續二十多年舉辦「旺宏金矽獎」與「旺宏科學獎」，成為國內大專院校與高中職重要科技競賽指標，累積超過4萬人次參與、頒發獎學金逾2億元；同時對清華大學及成功大學合計捐贈18.2億元，協助培育跨領域與AI相關專業人才。

在公司治理與員工照顧上，吳敏求推動旺宏成為國內最早自行實施周休二日的企業之一，並興建科學園區首座五星級員工休閒活動中心，亦是園區內第一家取得「SA8000企業社會責任管理系統」驗證的半導體廠。近年他更親自督導「旺宏永續發展」與「2050年淨零排放」路徑圖，將環安衛、社會責任與誠信經營納入公司政策主軸，並對照國家永續發展目標，從自家廠區延伸至供應鏈與其他園區企業，帶動整體產業永續升級。

基金會強調，吳敏求以企業家本業創新結合長期人才投資與具體減碳行動，對半導體產業及社會具示範效果，因此授予「企業永續傑出人物」殊榮，期盼有更多企業跟進，將永續視為核心競爭力的一部分。

旺宏 半導體 吳敏求

延伸閱讀

AMD進駐沙崙 黃偉哲參訪研發中心：全面帶動AI產業鍊

慶豐富18億聯貸 敲定

中傑插旗智慧製造

大摩力挺記憶體「反轉還早」遭質疑出貨！全網群嘲：怕貨沒人接

相關新聞

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

台積電昨公開表示，已向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁相關訴訟，智慧法院證實，昨天已收到一份台積電定暫時狀態...

談台積洩密案 葉俊顯拿「鼎泰豐小籠包18摺」神比喻喊難複製

台灣晶圓代工龍頭台積電（2330）近期傳出洩密案，讓外界憂心高階晶片技術恐外流。對此，國發會主委葉俊顯認為，此事件並不會波及全球供應鏈。他以知名餐廳鼎泰豐為例指出，就算鼎泰豐的師傅離開另起爐灶，也很難成立一家足以媲美鼎泰豐的公司與之抗衡，因為鼎泰豐聞名的小籠包18摺，相關工序可能有100多道，單一員工很難學習所有工序。

台積電怒告羅唯仁 童子賢分析：牽涉跨國智財權及司法權相當困難

台積電（2330）正式向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟，對此，台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（493...

鴻海獲亞洲永續報告大獎雙銀殊榮 展現卓越永續透明度與揭露實力

鴻海（2317）在第11屆亞洲永續報告大獎（Asia Sustainability Reporting Awards, ASRA）中，榮獲「亞 ...

瑞銀財管：捕捉AI長期趨勢 台灣相關產業將迎來長期需求

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮 (Chun-lai Wu)指出，2026年投資者正在探討人工智慧（AI...

AMD進駐沙崙 黃偉哲參訪研發中心：全面帶動AI產業鍊

美國晶片大廠超微（AMD）正式進駐台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓，設立南台灣研發據點，市長黃偉哲受邀與市府團隊前往參訪，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。