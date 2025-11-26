鴻海獲亞洲永續報告大獎雙銀殊榮 展現卓越永續透明度與揭露實力

鴻海（2317）在第11屆亞洲永續報告大獎（Asia Sustainability Reporting Awards, ASRA）中，榮獲「亞洲最佳永續報告獎」以及「亞洲最佳供應鏈報告獎（大型企業）」兩項銀獎殊榮，本次獲獎肯定鴻海致力於高品質的永續揭露，持續攜手供應商落實永續供應鏈管理的努力。

秉持「好，還要更好」的精神，鴻海今年發布的《永續報告書》與《供應商責任報告書》，在揭露內容的廣度與深度上皆有顯著提升。同時透過首次參與ASRA評選，利用外部第三方國際機構檢驗報告書成果，今年度一口氣榮獲兩項銀獎，「亞洲最佳永續報告獎（大型企業）」以及「亞洲最佳供應鏈報告獎」，充分體現集團在永續績效揭露上的全面性、成熟度與國際水準。

ASRA創辦人暨CSRWorks執行董事Rajesh Chhabara表示：「我們讚賞鴻海在永續報告方面展面卓越表現，並將透明度作為負責任經營的核心。鴻海的報告充分展現了對永續績效如何促進長期價值創造與利害關係人信任的深刻理解。」

鴻海科技集團發言人永續推動辦公室巫俊毅副總經理表示，「感謝亞洲永續報告大獎（ASRA）的肯定，這項殊榮，充分印證了鴻海在推動永續發展上的透明度、成熟度與國際化水準。未來，我們將繼續以國際最高標準自我要求，做到優異的永續績效揭露，將永續理念融入集團的每一個營運環節，滿足國際社會對鴻海ESG的期待，成為永續經營之典範企業，為所有利害關係人創造長期穩健的價值。」

亞洲永續報告大獎（ASRA）是亞太地區聚焦永續報告的獎項，其嚴謹的多階段評選程序，包含內容審查、同業評比與利害關係人信譽查核，從多個獎項類別中選出最優秀的永續報告。第11屆ASRA共匯聚來自17個國家、涵蓋多元產業的領導企業。每份報告均依據清晰性、公信力、完整性以及是否符合國際最佳實務（如GRI標準、ISSB標準與TCFD建議）等面向進行評估。

鴻海2024年永續報告書已於官網公布，這也是鴻海連續第16年出版永續報告書，展現公司在永續揭露的長期承諾。最新一期內容採用雙重重大性評估，識別議題及其正負向影響。報告驗證等級提升至Type 2中度保證，並且首次揭露氣候議和與公正轉型承諾。更多內容，可上鴻海官網查詢https://www.honhai.com/zh-tw/CSR/csr-report。

2024年供應商責任報告書，則為連續第二年發布，也是全台灣企業首本針對供應商調查的供應商責任報告書，極具指標意義。今年新增3項國際法規或指標（CSDDD、BRSR、越南上市公司治理準則），共參考24項國內外永續倡議框架、評比與減碳目標，進行360度全方位內容揭露評估。最新版內容中，揭露邊界納入勞務採購，揭露範圍也擴大至印度與越南，同時提升人權議題揭露內容的深度與細節。更多報告書內容可上官網查詢https://www.honhai.com/zh-tw/CSR/supply-chain-management-report。