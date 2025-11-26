群創再獲台灣精品獎 全球首創85吋 AI「聲動藝屏」獲國家級銀質獎肯定

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創全球首創聲動藝屏Echo InnoGallery榮獲國家級精品獎肯定。群創／提供

第34屆台灣精品金銀質評選26 日公布結果，群創（3481）光電創新產品「聲動藝屏（Echo InnoGallery）」榮獲銀質獎肯定，另「智能調光後照鏡」亦獲台灣精品獎標章認可。群創持續引領顯示科技創新，將人工智慧、液晶光感技術與互動設計融入智慧顯示與車用電子產品，帶來更優質的觀賞體驗與駕駛安全，也展現前瞻技術轉化為市場價值的實力。憑藉卓越研發與設計能力，群創已連續20年獲得台灣精品獎，彰顯其在智慧顯示與互動科技領域的領先地位。

全球首創Echo InnoGallery藝術顯示器 引領沉浸式數位藝廊新趨勢

群創首創85吋4K AI互動數位藝術顯示器「聲動藝屏(Echo InnoGallery)」，以「AI互動×藝術沉浸×環境智慧感應」為核心設計理念，結合語音控制與自動光感偵測功能，為互動展示帶來全新應用模式。採用抗眩光與抗反射塗層技術，有效降低環境光反射干擾，使觀賞者在不同角度與光線下皆能清晰欣賞畫面，減少長時間觀看造成的視覺疲勞。內建語音辨識與AI智慧生成技術，可即時生成或切換動態藝術畫作，並透過光感系統自動調整畫面亮度與色彩，營造沉浸式觀賞體驗。

在硬體與外觀設計上，聲動藝屏採極窄邊框與類畫框造型，搭配霧面抗反射面板與木質感飾面，兼具精緻藝術展示感與空間融合度。產品整合高亮度、高對比4K顯示技術與AI邊緣運算平台，支援語音互動創作，顯著區隔於傳統靜態藝術或一般商用顯示設備。聲動藝屏其應用領域涵蓋數位博物館、智慧藝廊及高端商業空間，乃至家庭藝術牆面，提供觀賞者嶄新的個性化藝術體驗。

藉由卓越創新與設計實力，聲動藝屏榮獲台灣精品銀質獎及2025國際 SID People’s Choice Awards，再次展現群創在沉浸式互動數位藝術領域的領先地位。

0.5秒防眩反應！ 智能調光後照鏡輔助安全駕駛全面升級

群創推出新一代「智能調光後照鏡」，以液晶調光技術結合多角度光感測系統，可依環境亮度自動調整反射率，有效降低光源直射造成的眩光干擾。夜間行駛或遇到後車遠光燈照射時，鏡面反射率可在0.5秒內瞬間變化，使駕駛者在光線劇烈變化的環境下仍能維持清晰視野，提升夜間行車安全性與專注度。相較於市場上普遍使用的電致變色後照鏡，傳統從暗亮轉換需等待十餘秒，在隧道、山區或高速路段容易造成視覺延遲，而群創液晶調光方案以物理方式立即切換，不需等待化學反應完成，因此反應速度更快、影像更穩定，顯示出明顯的駕駛體驗差異化優勢。

鏡面採用顯示器等級高抗刮玻璃，並整合加熱除霧功能，以透明導電膜取代傳統外露加熱絲，不論雨天或低溫環境下皆可快速除霧除霜，保持後方視線清晰。鏡面結構採流線一體式設計。此智能調光後照鏡兼具防眩光、除霧、安全與設計美感，適用於新一代智慧座艙內飾，提升座艙科技質感與整體駕駛體驗。

群創智能調光後照鏡獲台灣精品獎標章認可。群創／提供

