元太勇奪全球暨台灣企業永續多項大獎 展現多面向深厚能量

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技26日宣布，在第18屆「台灣企業永續獎（TCSA）」及「全球企業永續獎（GCSA）」中囊括多項大獎，包括台灣十大永續典範企業（製造業）、白金級永續報告、永續單項績效五獎項，以及全球企業永續報告銀獎，展現公司在環境、職場、供應鏈等多面向深厚能量與全球競爭力。

除了永續治理表現備受肯定外，元太科技也憑藉最新一代彩色電子紙技術E Ink Spectra™ 6，成功打造全球最大75吋彩色電子紙顯示器，並在本屆台灣精品獎中脫穎而出。其突破性的研發成果、卓越的節能效益與多元的創新應用，獲得評審高度肯定，為今年「大尺寸彩色電子紙元年」寫下重要里程碑。

元太科技董事長李政昊表示：「非常感謝主辦單位及評審對元太科技ESG努力成果的肯定，今年已是我們連續第九年獲得台灣企業永續獎頒發的獎項，這份永續成績單不僅是我們全體員工共同努力的成果，更彰顯了元太在ESG實踐上的堅定承諾。我們將繼續以創新與永續為核心，推動電子紙技術邁向更美好的未來。」

台灣企業永續獎由財團法人台灣永續能源研究基金會主辦，旨在鼓勵企業善盡社會責任，至今已邁入第十七屆。元太科技自2017年首度參賽以來，即以ESG永續報告書獲得金級獎，連續九年脫穎而出。今年除十大永續典範企業及報告書白金級獎外，元太還榮獲「人才發展領袖獎」、「永續供應鏈領袖獎」、「氣候領袖獎」、「創新成長領袖獎」及「職場福祉領袖獎」等五項單項績效獎。

台灣精品獎銀獎獲獎產品：世界最大75 吋E Ink Spectra™ 6彩色電子紙顯示器

長期以來，大型看板市場缺乏「節能、不需背光」的數位看板替代方案。一般發光型電子看板需長時間保持高亮度，且面積越大，能耗越高，也成為智慧城市與商業場域的永續痛點。

隨著電子紙技術成功大型化，市場陸續看見電子紙反射式、雙穩態、超低功耗的獨特優勢。尤其在E Ink Spectra™ 6問世後，以鮮豔飽和的全彩呈現，成為廣告促銷與資訊顯示的新利器，帶動電子紙看板需求快速成長。

今年獲獎的75吋彩色電子紙顯示器，採用E Ink Spectra™ 6，突破薄膜橫幅限制，呈現如印刷般鮮豔、均勻的反射式大尺寸色彩，並搭載新一代的E Ink Ripple™ waveform與演算法架構，可大幅提升畫面更新的流暢度並擴增色彩表現，進一步強化廣告吸睛效果。透過E Ink Ripple™節奏與轉場更新的優化，能有效吸引目光並延長顧客於電子紙廣告看板前停留的時間，進而提升廣告觸及率。

75吋E Ink Spectra™ 6的應用場域包括廣告看板、資訊顯示、指引標誌、企業及零售品牌展示等。大尺寸全彩電子紙有助於提升觀賞吸引力與溝通效率。

E Ink Spectra 6彩色電子紙的主要特色包括：

鮮明高彩顯示，滿足商業應用需求 超低功耗設計，操作溫度介於0至50°C 即時動態更新，取代靜態紙本海報，提升空間使用效率與營運彈性

台灣精品獎亦表彰企業投入研發與設計產品的績效，元太科技開發出的E Ink Spectra™ 6已於美國、台灣、歐洲等市場取得超過37項專利，中國大陸等地區亦持續申請中。元太科技近兩年新增專利高達693件與755件，在全球累計超過6,000項有效專利，並連續四年取得TIPSA級認證，奠定電子紙市場的技術與智慧財產領導地位。

元太科技此次於TCSA／GCSA奪得多項獎項，並以75 吋E Ink Spectra™ 6彩色電子紙獲得台灣精品獎，不僅再次印證公司在永續治理上的深度投入，也展現電子紙技術在節能、減碳與創新應用上的強大潛力。未來元太科技將持續以科技創新推動永續，與全球合作夥伴共同打造低碳、智慧且友善環境的美好城市。