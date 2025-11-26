瑞銀財管：捕捉AI長期趨勢 台灣相關產業將迎來長期需求

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮 (Chun-lai Wu)。瑞銀財富管理投資總監辦公室/提供
瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮 (Chun-lai Wu)指出，2026年投資者正在探討人工智慧（AI）創新、財政支出和寬鬆貨幣政策的強大組合，是否能幫助全球股市擺「周期尾聲」的重力束縛，進而加速向前；捕捉AI長期趨勢：台灣相關產業將迎來長期需求。

胡俊禮表示，在物理學中，「逃逸速度」指的是物體克服重力場所需的最小臨界速度。邁入2026年，投資者正在探討人工智慧（AI）創新、財政支出和寬鬆貨幣政策的強大組合，是否能幫助全球股市擺脫傳統「周期尾聲」的重力束縛，進而加速向前。然而，各地區（包括亞太地區）仍需考量一些重要的細微差異。

AI正是這場論辯的核心，台灣在全球AI供應鏈中居於核心地位，當前的AI熱潮有望帶來必要的生產力提升，克服歷史性限制，幫助市場達到自身的「逃逸速度」。然而，能否實現這一潛力，還取決於投資者是否願意持續為AI提供資金支持、科技領導者是否能成功將創新商業化，以及全球的能源供給是否足夠支撐這一切。

胡俊禮表示，AI仍是全球市場的核心驅動力，並未出現任何放緩跡象。AI資本支出與企業採用率持續加速，資料中心擴張已能支援聊天機器人使用量25倍成長，下一波「代理型 AI」與「物理 AI」（如機器人、自駕車）將推動算力需求再上臺階。預估2026–2030年全球AI資本支出累計達4.7兆美元，2030年年支出將達1.3兆美元，年複合成長率高達25%。近期科技公司財報顯示對AI算力和服務的需求較預期強勁。這種需求支持科技公司增加資本支出，並預計AI加速變現將縮小投資與營收之間的差距。這意味著，AI活動不僅沒有降溫，反而進入更深層的應用與商業化階段。

胡俊禮建議，投資人可將股權部位中高達30%配置於AI相關長期趨勢，涵蓋「賦能層」（半導體、雲端基礎設施）、「智慧層」（模型與演算法）及「應用層」（生成式AI工具、垂直應用）。在三個層面均衡布局，不僅能捕捉完整的成長機會，還能降低單一領域波動帶來的風險。同時，電力與資源主題亦能受惠於結構性利多，因資料中心用電需求急升，能源基建與儲能投資將同步擴張。

對台灣而言，這意味著相關產業將迎來長期需求。亞洲在AI投資浪潮中扮演核心角色，憑藉先進晶圓代工、高頻寬記憶體（HBM）、AI伺服器 ODM 及散熱技術，供應鏈正站在全球AI投資的前沿。

儘管股市估值較高，但並未達到極端水準，這是因為過去幾十年來，市場組成發生了變化，愈來愈偏重本益比較高的類股，如IT和通訊服務。當前的估值遠低於此前泡沫時期的水準—科技龍頭公司的12個月遠期本益比為30倍，而1999年領先科技公司的本益比則超過70倍。目前的經濟和貨幣政策環境也有利—利率正在下降，經濟相對具韌性。

胡俊禮表示，預估2030年1.3兆美元AI資本支出在全球GDP占比僅約1%，遠低於歷史基建浪潮（鐵路、汽車、電信）時的1.5%–4.5%，顯示市場仍有基本面支撐。

對投資人而言，這意味著AI投資並非短期炒作，而是結構性趨勢。雖然短期波動難以避免，但長期成長潛力明顯。

胡俊禮表示，亞洲科技股在2025年表現亮眼，前十個月累計漲幅超過40%，遠勝那斯達克的20%。這波強勁走勢源於AI科技突破與晶片本土化，結合區域創新策略，為市場帶來結構性增長機會。以預估本益比為基準，亞洲科技股的估值也低於全球科技股37%。在全球AI資本支出快速成長下，獲利動能預期持續強勁。基於此，基本面仍支持亞洲科技股進一步上漲，並看好亞洲的先進晶圓代工、記憶體製造商、AI伺服器ODM、IC晶片設計公司，以及AI相關電力與散熱解決方案供應商。

AI 資本支出 科技股 本益比 晶圓代工

