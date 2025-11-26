快訊

AMD進駐沙崙 黃偉哲參訪研發中心：全面帶動AI產業鍊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右）與AMD台灣分公司總經理陳民皓（中）、副市長趙卿惠合影。圖／經發局提供
美國晶片大廠超微（AMD）正式進駐台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓，設立南台灣研發據點，市長黃偉哲受邀與市府團隊前往參訪，了解AMD營運規畫、科普教育推動及風災援助措施，並聽取算力實驗室配置簡報。

市府指出，AMD落腳沙崙預期將為區域科技人才培育與AI產業發展注入新動能，提升台南在全球智慧科技產業的競爭力。

黃偉哲表示，行政院啟動「大南方新矽谷」計畫，將沙崙智慧綠能科學城定位為全國AI產業專區核心。台南在綠電供應、運算資源及科技人才培育上具備優勢，成為AI產業布局的理想基地。市府打造優質投資環境，成功吸引AMD設立研發中心，加速AI技術與產業發展，並結合在地學校推動多元科普教育，為城市智慧產業布局開啟新篇章。

此外，AMD也積極回饋社會，響應經濟部媒合的丹娜絲風災安心助學計畫，提供受災學生助學金及學用品，展現企業社會責任。

經發局長張婷媛指出，沙崙智慧綠能科學城已聚集中研院、工研院、國研院等研發機構，周邊規劃綠能住宅、公立K12沙崙國際高中、商業設施及醫療科研園區，形成完整工作、居住、教育與休閒生活圈。完善環境吸引AI企業集聚，AMD落腳沙崙將帶動高階研發投資、創造就業機會，強化在地科技人才培育，推動AI產業鏈與智慧產業發展，提升城市經濟與全球科技競爭力。

AMD向台南市府團隊簡介。圖／經發局提供
台南市長黃偉哲下午訪問AMD研發中心圖／經發局提供
台南市長黃偉哲（右）與AMD台灣分公司總經理陳民皓（中）、副市長趙卿惠合影。圖／經發局提供
台南市府與AMD團隊合照。圖／經發局提供
