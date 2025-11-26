AMD進駐沙崙 黃偉哲參訪研發中心：全面帶動AI產業鍊

台灣晶圓代工龍頭台積電（2330）近期傳出洩密案，讓外界憂心高階晶片技術恐外流。對此，國發會主委葉俊顯認為，此事件並不會波及全球供應鏈。他以知名餐廳鼎泰豐為例指出，就算鼎泰豐的師傅離開另起爐灶，也很難成立一家足以媲美鼎泰豐的公司與之抗衡，因為鼎泰豐聞名的小籠包18摺，相關工序可能有100多道，單一員工很難學習所有工序。

2025-11-26 15:53