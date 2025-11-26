研華前進2025 SPS德國展 以開放式AI邊緣平台引領新工業轉型

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）26日宣布參與本週於德國紐倫堡舉行的SPS 2025國際自動化展，秉持研華企業願景「智能地球的推手」，本次將發布涵蓋開放式架構、軟體定義自動化控制、邊緣AI與WISE-Edge開發者架構等策略方向。透過AMAX開放控制平台、AMR邊緣智慧、零缺陷視覺檢測，以及設備現代化方案，將展示如何加速IT/OT融合、符合歐盟CRA資安要求、並打造具韌性且可擴展的工業生態系。

研華物聯網自動化事業群總經理林清波表示：「全球製造現場正快速從AI與邊緣運算的試點驗證階段，邁向以其為核心的日常營運模式。客戶需求也已從單一產品轉向更全面的合作夥伴能力——包括同時理解IT與OT、協助因應資安與法規挑戰，以及提供可大規模部署的邊緣平台，以實現在整個工廠中達成即時、可行的智慧營運。」林清波進一步說明 :「在今年德國SPS展中，研華將展示如何透過邊緣平台與AMAX控制方案，將這些市場期待轉化為可落地、具擴展性的自動化能力，並在製造現場落實有效部署。」

研華歐洲物聯網自動化事業群副總經理Jash Bansidhar補充表示：「德國紐倫堡SPS展覽是研華全球布局中極具戰略性的舞台。我們將在此向歐洲重要決策者、工程師及系統整合商展示最新邊緣運算、AI與工業物聯網創新，並深化與NVIDIA、Intel、AWS、Qualcomm等生態系夥伴的合作，持續推動開放、互通且永續的工業轉型。」

研華此次亦將展出與Bosch Rexroth、SALZ Automation、Xentara、Acontis、AMC – Analytik & Messtechnik GmbH等夥伴共同開發的多項技術，展示開放式自動化架構與標準化runtime如何加速歐洲市場的IT/OT融合。

研華將全面展示公司推動下一代工業智慧化的策略方向：包含一、AMAX開放式控制平台：邁向軟體定義自動化；二、AMR邊緣AI與智慧營運；三、零缺陷製造的視覺智慧。

除了上述三大核心創新領域之外，研華也將展示NVH與振動分析、模組化DAQ測量，以及符合CRA標準的舊設備資安強化應用。這些展示重點強調以務實方式整合邊緣數據、提升設備資安，並透過低中斷、漸進式的升級，協助製造商在不大幅改動既有系統的前提下實現長期的營運韌性。