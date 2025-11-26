聯電「綠獎」十周年 AI＋青年行動接力守護環境

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
聯華電子26日舉辦第十屆綠獎頒獎典禮，十年來已支持92件環境永續創新方案，綠獎的足跡遍佈台灣各地。圖／公司提供
晶圓代工廠聯電（2303）推動的「綠獎」邁入第十年，26日舉行第十屆頒獎典禮，表揚11家關注氣候變遷、資源循環與生態保育的創新組織、學研單位及青年團隊。

聯電表示，本屆綠獎首度向大專院校、研究機構與一般企業全面開放徵件，評選更聚焦具有長期影響力與發展潛力的生態與環境創新方案。同時號召八家供應鏈夥伴共同響應，包括東京威力科創、漢民科技、漢科系統、智原科技、大陽日酸、棨揚企業、欣興電子及創鉅先進材料，攜手打造綠色創新生態圈，總獎金達400萬元，希望吸引更多具執行力的永續行動落地。

聯華電子資深副總經理吳宗賢表示，綠獎十年來始終圍繞「為下一代守護土地」的初衷，一路從棲地維護、物種保育，擴展到各類環境創新計畫，目前累計已支持92件環境永續方案，足跡遍佈全台各地。他強調，聯電未來會持續透過綠獎，連結更多在地行動者與跨界夥伴，「把企業資源轉化為長期支持」，共同迎向下一個十年。

在「創新解方獎」部分，共有3項計畫獲獎。蜂巢數據科技建立智慧蟲害警示與夜間自動噴水系統，協助農民提早防治病蟲害；默語生態農業透過「水稻大秧代耕服務」，利用福壽螺偏好啃食小秧苗的特性，減少除草人力並兼顧作物與水田生態；國立中央大學太空及遙測研究中心則結合「混凝反應模型」、機器學習與數位孿生，精準控制加藥量，提升水處理效率與穩定度。

「青年行動獎」首獎「家用電器復活記」由學生志工組成團隊，定期進入社區替民眾維修小型家電，已讓超過4,000台老舊或故障電器重新啟用，不僅有效減少電子廢棄物，也帶動更多民眾在日常生活中實踐環保。

聯電強調，綠獎將持續扮演企業與公民社會間的橋樑，透過獎助機制串聯科技創新與在地實作，讓更多兼具專業與熱情的團隊，有機會把環境構想變成可複製、可擴散的永續模式。更多資訊可參閱綠獎官網。

生態保育 聯電 晶圓代工廠 欣興電子

