創見資訊第21年獲「台灣精品獎」肯定 五款創新產品展現卓越技術實力

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
創見資訊第21年榮獲「台灣精品獎」肯定，五款創新產品展現卓越技術實力。公司提供
「第34屆台灣精品獎頒獎典禮」26日於臺北表演藝術中心盛大舉行，全球記憶體儲存領導品牌創見（2451）資訊再度脫穎而出，第21年獲得評審肯定，今年共有五項產品榮獲「台灣精品獎」殊榮。

由經濟部國際貿易署委託外貿協會辦理的「台灣精品獎」，每年吸引逾千件產品角逐，並從研發、設計、品質、行銷及臺灣產製等面向進行嚴格評選。

創見今年的亮眼表現不僅展現公司在研發創新與品質堅持上的深厚實力，也凸顯其從終端消費、企業級儲存到工業級應用的完整產品布局。展望未來，創見將持續投入核心技術研發，推出更多高效能與高可靠度的儲存產品，為全球用戶提供更智能、安心的解決方案，並提升「臺灣製造」在國際市場的影響力。

五項獲獎產品包括穿戴式攝影機DrivePro Body 40、PCIe M.2固態硬碟MTE255S、記憶體模組DDR5-6400 JM6400以及企業級SSD解決方案ETD410T和工業用CFast記憶卡CFX735等。

創見表示，公司DrivePro Body 40穿戴式攝影機（密錄器）專為軍警、消防、保全及醫療等專業人士設計，最長可連續錄影11個小時。搭載Sony STARVIS 2感光元件，支援2K QHD 1440P 60fps、高動態範圍及紅外線夜視，影像細節清晰可靠。

至於MTE255S採用PCIe Gen4 x4介面，具備高達7,400 MB/s讀取與6,500 MB/s寫入速度，適用桌上型電腦、筆電與超薄機種，為電競玩家、影音創作者與商務人士帶來卓越的儲存效能。

而DDR5 6400 CUDIMM JM6400記憶體模組則專為遊戲玩家、內容創作者與高效能工作者設計，其導入用戶端時脈驅動器（CKD），確保高頻運作的穩定性；6,400MT/s的高速傳輸速度有效提升遊戲、影片編輯與多工處理效率。

創見進一步說，ETD410T U.2企業級固態硬碟專為數據中心與高效能伺服器打造，採用企業級TLC NAND快閃記憶體（eTLC）、PCIe Gen4 x4介面與大容量DRAM快取，提供高速、穩定且能應對大量工作負載。

