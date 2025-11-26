談台積洩密案 葉俊顯拿「鼎泰豐小籠包18摺」神比喻喊難複製

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會主委葉俊顯。記者曾吉松／攝影
台灣晶圓代工龍頭台積電（2330）近期傳出洩密案，讓外界憂心高階晶片技術恐外流。對此，國發會主委葉俊顯認為，此事件並不會波及全球供應鏈。他以知名餐廳鼎泰豐為例指出，就算鼎泰豐的師傅離開另起爐灶，也很難成立一家足以媲美鼎泰豐的公司與之抗衡，因為鼎泰豐聞名的小籠包18摺，相關工序可能有100多道，單一員工很難學習所有工序。

這起洩密案台積電已正式提出訴訟，指控台積電前資深副總羅唯仁，涉嫌違反保密與競業禁止協議及《營業秘密法》，懷疑羅唯仁轉任競爭對手英特爾（Intel）執行副總裁時，可能將鎖定2奈米以下技術的核心機密洩露出去。由於此案事態嚴重，政府相關單位也已啟動《國家安全法》與《營業秘密法》的雙軌處理機制進行追查。

由於外界擔憂台積電核心技術外流，但葉俊顯解釋，台積電其實有分製程研發跟產線研發，產線跟製程不一定相互瞭解。他提到，退休資深副總羅唯仁以前是在製程研發，在退休前被放到比較不會接觸到核心機密的位置上，卻仍要求研發部門提供相關資料，顯然做法不夠妥適。

至於外界關注台積電為何沒有在第一時間提告，葉俊顯指出，畢竟相關蒐證需要時間，程序完備了就會提出訴訟，「該告還是要告」。但他也坦言，羅唯仁現在人在美國，就算被法院傳喚，如果對方不會來，恐怕也沒辦法。

