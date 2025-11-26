主動式ETF統一00981A好夯 唯一飆2%跑贏大盤、台積電

台股26日在資金回流、科技權值領軍下強勢大漲497點、漲幅 1.84%，台積電（2330）同步上攻、漲幅1.76%，帶動盤面信心回溫。在一片紅通通的漲勢中，主動統一台股增長（00981A）以單日漲幅2.42% 高居主動式ETF之冠，更打敗大盤、台積電；而且成交量僅次於分割完成今日恢復交易的富邦科技（0052），顯示00981A價量齊揚，為資金匯聚的熱門焦點。

統一00981A以15.6元收盤，上漲0.37元、漲幅2.42%，是唯一上漲超過2%的主動式ETF，漲幅不僅領先主動式同儕，也明顯擊敗大盤與台積電，展現00981A強勁的操盤實力；除了00981A外，主動野村台灣優選（00980A）、主動統一全球創新（00988A）等主動式ETF，今日同步走強，漲幅也都超過1%。

ETF專家指出，台股在這一波歷經高檔震盪又大舉回神，正是檢視主動式 ETF 耐震性的最佳時機，可從抗跌力、高修復力、高反彈力等指標擇優布局，適合透過定期定額累積持股，搭上台股長線多頭行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。