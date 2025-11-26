軍工商機正熱 宇隆紐倫堡人形機器人概念機種TUF-X 亮相

宇隆科技（2233）人形機器人於SPS 2025紐倫堡展會亮相。此次歐洲工業自動化大展會吸引超過1,170家參展商，主軸為工業AI和機器人技術的深度整合。

本次宇隆全面展示TUF ONE行星減速機、諧波減速機與微型行星減速機的完整產品線。最大亮點是宇隆與義大利知名設計團隊MM Design合作打造的概念型人形機器人TUF-X，以「關節裸空設計」呈現，讓國際客戶可以一眼看出每款減速機在機器人中的實際應用位置。

宇隆表示，TUF-X的機構設計特別強調「透明展示」概念，全身關節皆開放式呈現。行星式減速機部署於腰部與下肢關節，提供高扭矩支撐；諧波減速機則用於主要關節，強調高精度與低背隙；而最新的微型行星減速機則配置在手指結構中，使機器人能呈現細緻靈活的抓取動作。一台TUF-X全身共使用近20顆宇隆自製減速機，完整展示宇隆在機器人關節傳動解決方案上的技術實力與產品深度，也象徵宇隆的布局已從加工代工轉入關節模組解決方案提供者的全新階段。

SPS 2025展會上，全球自動化巨頭的戰略布局清晰可見：西門子聚焦於AI驅動的「意圖自動化」以提升營運效率，而羅克韋爾自動化則與Eplan聯手，透過數位分身實現虛擬化，旨在優化資本支出。亞洲領導者台達電（2308）則藉由D-Bot平台和與NVIDIA Omniverse的整合，強力推進機器人模擬和協作智慧化。施耐德電機和意法半導體分別展示了精簡型Cobots和高能效GaN晶片，共同確立了製造業未來投資必須兼顧技術領先、高效益與永續發展的戰略基調。

SPS紐倫堡國際工業自動化展是歐洲最具影響力的自動化技術交流平台，每年聚焦於工業4.0、數位化與智慧製造的最新發展與商業應用，宇隆TUF ONE此次展出旨在向國際市場宣示公司已成功將核心技術（精密加工）延伸至機器人關節模組產品，並展示其在AI智造和高階機電整合領域的布局成果。