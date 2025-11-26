快訊

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

台積電提告羅唯仁 陸行之分析「未在美國地方法院提訴訟」原因

3年獵殺4台灣黑熊…法院判9人野保法無罪 原因：屬非營利自用

軍工商機正熱 宇隆紐倫堡人形機器人概念機種TUF-X 亮相

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
宇隆強攻人形機器人商機。圖／業者提供
宇隆強攻人形機器人商機。圖／業者提供

宇隆科技（2233）人形機器人於SPS 2025紐倫堡展會亮相。此次歐洲工業自動化大展會吸引超過1,170家參展商，主軸為工業AI和機器人技術的深度整合。

本次宇隆全面展示TUF ONE行星減速機、諧波減速機與微型行星減速機的完整產品線。最大亮點是宇隆與義大利知名設計團隊MM Design合作打造的概念型人形機器人TUF-X，以「關節裸空設計」呈現，讓國際客戶可以一眼看出每款減速機在機器人中的實際應用位置。

宇隆表示，TUF-X的機構設計特別強調「透明展示」概念，全身關節皆開放式呈現。行星式減速機部署於腰部與下肢關節，提供高扭矩支撐；諧波減速機則用於主要關節，強調高精度與低背隙；而最新的微型行星減速機則配置在手指結構中，使機器人能呈現細緻靈活的抓取動作。一台TUF-X全身共使用近20顆宇隆自製減速機，完整展示宇隆在機器人關節傳動解決方案上的技術實力與產品深度，也象徵宇隆的布局已從加工代工轉入關節模組解決方案提供者的全新階段。

SPS 2025展會上，全球自動化巨頭的戰略布局清晰可見：西門子聚焦於AI驅動的「意圖自動化」以提升營運效率，而羅克韋爾自動化則與Eplan聯手，透過數位分身實現虛擬化，旨在優化資本支出。亞洲領導者台達電（2308）則藉由D-Bot平台和與NVIDIA Omniverse的整合，強力推進機器人模擬和協作智慧化。施耐德電機和意法半導體分別展示了精簡型Cobots和高能效GaN晶片，共同確立了製造業未來投資必須兼顧技術領先、高效益與永續發展的戰略基調。

SPS紐倫堡國際工業自動化展是歐洲最具影響力的自動化技術交流平台，每年聚焦於工業4.0、數位化與智慧製造的最新發展與商業應用，宇隆TUF ONE此次展出旨在向國際市場宣示公司已成功將核心技術（精密加工）延伸至機器人關節模組產品，並展示其在AI智造和高階機電整合領域的布局成果。

機器人 設計 AI 製造業 NVIDIA 台達電

延伸閱讀

馬斯克衝刺AI晶片 自駕車與機器人夥伴亞光、和大沾光

國科會預告修正國家核心關鍵技術清單 軍工、太空等10項相關技術納入

人形機器人傷人、破壞？保險公司推具身智能險

一周盤前股市解析／軍工、塑化、金融 可留意

相關新聞

台積電怒告羅唯仁 童子賢分析：牽涉跨國智財權及司法權相當困難

台積電（2330）正式向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟，對此，台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（493...

台積電提告羅唯仁！前工程師曝預謀洩密 「恐失去AI晶片製造優勢」

台積電前資深副總經理羅唯仁，疑在退休前帶走二奈米等先進製程資料，前往英特爾（Intel）任職，台積電昨天聲明表示已向法院...

台積電正式提告羅唯仁 陸行之分析「未在美國地方法院提訴訟」原因

台積電（2330）公告表示，已在25日向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟；針對台積電為什麼沒有在美國地...

友達榮獲全球與台灣企業永續獎八項殊榮 引領綠色轉型

友達（2409）光電深耕永續經營、持續落實ESG承諾，屢獲國內外高度肯定，26日宣布榮獲台灣永續能源研究基金會頒發「台灣...

群創光電永續奪多項大獎 台灣百大典範、樹立淨零新典範

群創（3481）光電致力投入ESG永續發展屢獲肯定，26日在「GCSA全球企業永續獎」及「TCSA台灣企業永續獎」兩大典...

輝達落腳...打造AI城市 北市智慧儀表板先拿到國際大獎

輝達落腳北士科T17、T18，北市長蔣萬安要打造AI城市，近期先傳捷報，北市在2025 IEEE Smart Citie...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。