台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

台積電提告羅唯仁 陸行之分析「未在美國地方法院提訴訟」原因

3年獵殺4台灣黑熊…法院判9人野保法無罪 原因：屬非營利自用

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

台積電昨公開表示，已向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁相關訴訟，智慧法院證實，昨天已收到一份台積電定暫時狀態處分的聲請狀，該院受理後進行電腦分案作業，由法官王碧瑩審理，收案後將儘速閱卷並依相關規定進行審理。

據了解，台積電聲請定暫時狀態處分，範圍應為台積電與羅唯仁間的聘僱合約書，以及羅任職期間所簽署的競業禁止同意書和營業秘密法等的規定，聲請目的在於禁止羅唯仁與即將就職的Intel英特爾間有進一步的動作。

所謂的「定暫時狀態假處分」，是指在民事訴訟中，聲請人為防止在狀態未明下，發生進一步的重大損害、緊急危害或其他類似情況，為此向法院聲請在判決確定前，對所爭執的法律關係，裁定暫時維持現狀或保持一定狀態以實現法律關係的處分程序，用以避免訴訟確定前，所爭執的法律關係發生重大損害或緊急危害而無法救濟。

