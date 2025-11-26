AR 顯示技術競爭隨品牌布局加劇 預估2030年 LEDoS 技術滲透率達65%

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce最新《2025近眼顯示市場趨勢與技術分析》報告揭示，隨著Meta、Apple、Amazon、RayNeo等品牌持續布局，AR眼鏡的各類顯示技術發展競爭加劇，LEDoS (Micro LED on silicon) 與LCoS顯示技術迎來成長機遇，預估2025年兩者的滲透率分別為37%與7%，2030更將分別成長至65%與11%。

中國大陸品牌作為AR眼鏡出貨主力，早期主要投入觀影類應用場景，產品對亮度規格較不敏感，因此製程技術較成熟，且成本可控的OLEDoS方案成為主流顯示技術。但隨著產業發展，AR眼鏡對亮度與透光率的需求大幅提升，品牌開始收斂在觀影類產品投入的資源，預計2025年OLEDoS技術滲透率達到53%之後將逐年下滑。

TrendForce表示，短期內AI輔助的資訊提示類眼鏡市場升溫，為迎合產業發展節奏、快速實現量產，除現有的AR品牌外，中國大陸的雲端服務供應商(CSP)、軟體平台，以及傳統消費電子品牌都試圖立足AR終端市場，投入LEDoS陣營。這些廠商憑藉LEDoS顯示技術的研發、出貨主力皆在中國大陸區域的優勢，快速與供應鏈聯合開發搭載單綠色LEDoS顯示技術的產品，帶動2025年LEDoS技術滲透率提升至37%。此外，業者也布局全彩LEDoS，產品策略將從傳統的硬體設備規格迭代走向與軟體相輔相成。

而其他國際品牌出於對品牌定位和試錯成本的考量，發展路線傾向全彩LEDoS，導致開發時程相對漫長。但長期來說，待Apple、Meta、Google的全彩LEDoS產品量產後，將與中國大陸品牌共同拉升LEDoS顯示技術滲透率，於2030年達65%。

至於LCoS因技術成熟、成本可控，平均像素亮度 (Average Pixel Lit, APL)下的功耗表現優異，受到Meta青睞；Meta Ray-Ban Display Glasses的出貨，將助LCoS顯示技術滲透率於2025年達7%，且短期內仍有上升空間，然而其在光機微縮、高亮度、高對比度上仍面臨較大挑戰。

此外，因中國大陸品牌在LCoS技術壁壘的建立上不具優勢，又已在LEDoS技術上投入大量資源，難有餘力切換賽道，未來幾年LCoS滲透率成長和緩，預估至2030年可達11%。

