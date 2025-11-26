友達榮獲全球與台灣企業永續獎八項殊榮 引領綠色轉型

友達（2409）光電深耕永續經營、持續落實ESG承諾，屢獲國內外高度肯定，26日宣布榮獲台灣永續能源研究基金會頒發「台灣企業永續獎」及「全球企業永續獎」共八項大獎。其中，綜合績效獲「台灣百大永續典範企業」肯定；單項績效涵蓋「氣候領袖獎」、「水資源管理領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、「永續供應鏈領袖獎」及「職場福祉領袖獎」；永續報告書亦榮獲「中文永續報告獎白金級」與「英文永續報告獎金級」，展現全方位永續作為與卓越成果。

數位創新與綠色行動並進 引領永續新典範

在全球產業面臨數位化與永續挑戰的背景下，友達推動治理創新與智慧升級，透過技術與數位轉型強化營運韌性與核心競爭力，並透過「顯示科技、智慧移動、垂直場域」三大營運支柱結合AI智慧應用，打造高值化產品與智能化服務。同時，積極推動低碳轉型、節能減碳、減塑行動及多元共融職場，落實環境承諾與社會責任，憑藉在數位創新與永續發展的卓越表現，榮獲「台灣百大永續典範企業獎」。

低碳治理加乘循環經濟 攜手生態圈驅動綠色轉型

秉持2050淨零藍圖，友達持續深化氣候治理，並攜手供應鏈共築低碳生態圈，榮獲「氣候領袖獎」肯定。碳管理方面，完成碳數位化系統升級，完備範疇三排放計算，並較基準年(2021)減量11.88%；能源面，透過3030節電專案與AI智慧製造，2024年總節電量達18,551萬度，年節電率4.72%，創歷年新高。

在循環經濟，友達以SDG 12責任生產精神為核心，推動永續產品、綠色製造、綠色供應鏈三大策略，並以2017年為基準，訂定2025年循環經濟成長率達135%的目標。2024年已提前達標，創造經濟效益達186億元，成長率高達334%，展現強勁的永續競爭力。包含：在產品面導入再生材料；在製造面，友達后里廠取得UL 2799金級零填埋認證；在供應鏈方面，與循環經濟相關之供應商，已全面取得第三方再生料認證；減塑行動亦成果斐然，2024年供應商包材回收率達96%，廢塑膠資收與資源化比率達93%。憑藉全方位實踐，友達此次榮獲「循環經濟領袖獎」，近期亦獲環境部資源循環績優企業金質獎肯定。

打造幸福職場新標竿 全方位提升員工福祉

友達將員工福祉視為企業永續的重要基石，發揮「以人為本」理念，推動安家生養方案、DEI多元共融文化，全面打造友善職場，員工幸福感達86%，女性領導比例達28%，並超額聘用身心障礙員工，展現企業對多元與平等的承諾，此次榮獲「職場福祉領袖獎」；相關成果亦獲2025親子天下友善家庭職場獎肯定。

展望2030，友達將以「NEXT EPS(Environment, People & Society)」接續努力，持續深化低碳技術、智慧製造與循環經濟，推動AI責任治理，創新產品與服務，拓展綠色商機，並攜手生態圈夥伴，共創企業成長與地球永續的雙贏願景。