「TCSA 台灣企業永續獎」出爐 遠傳奪十三永續大獎、連三年台灣第一

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳再度榮獲「TCSA台灣企業永續獎」最高榮譽「十大永續典範企業獎」，由TAISE董事長簡又新親自頒發，遠傳公關暨企業永續長林慧珊（右）代表出席受獎。遠傳電信／提供
台灣指標性永續評比「TCSA台灣企業永續獎」公布年度得獎名單，遠傳（4904）再度榮獲最高榮譽「十大永續典範企業獎」，為第八度入選此獎項。今年遠傳更囊括逾七成單項績效獎，並獲「永續報告書白金獎」等殊榮，合計奪下13項永續大獎，連續三年蟬聯全台獲獎數最多企業，也是唯一達成此里程碑的企業，充分展現遠傳落實「全員永續文化」的全方位成果。

遠傳總經理井琪表示，能連年獲得「十大永續典範企業獎」最高榮譽肯定、並蟬聯得獎數最多企業，深感榮幸。遠傳將永續視為企業核心策略，打造全員ESG文化，將節電減碳、綠能布局等永續績效KPI連結高階經理人薪酬考核，並提供全員永續激勵獎金，從低碳營運、供應鏈管理到社會共融，全面推動創新與落實，這是每位同仁及供應商夥伴共同努力的成果，一起為全民生活環境盡最大的心力。

「TCSA台灣企業永續獎」由台灣永續能源研究基金會主辦，今年邁入第18屆，共吸引743家企業報名角逐，為台灣最具指標性的永續獎項之一。遠傳今年除蟬聯「十大永續典範企業獎」，更奪下10項單項績效獎，包括「氣候領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「人才發展領袖獎」、「永續供應鏈領袖獎」等，再加上「永續報告書白金獎」及「GCSA全球企業永續獎」永續報告書獎，總計13項大獎，成績亮眼。主辦單位26日舉辦頒獎典禮，遠傳公關暨企業永續長林慧珊代表出席受獎。

遠傳表示，持續以創新實現社會共融，率先推出全台首個5G遠距診療平台，並榮獲2025經濟部「國家產業創新獎」，成為該獎設立18年來首度獲獎的電信業者，肯定遠傳在醫療領域的創新表現。今年，遠傳更將遠距診療投入花蓮光復堰塞湖溢流受災區，創下全台首個將5G遠距診療投入災區現場的案例，協助災民解決就醫難題。

此外，遠傳表示，以自主開發「遠傳智靈」AI平台，加速AI應用與商業模式轉型，並投入電信打詐，建立「詐騙行為特徵資料庫」，將攔阻效率從過往3天縮短至3分鐘，每月攔阻逾10萬通詐騙電話，並獲經濟部「智慧創新大賞」銀牌獎肯定，創下電信業最佳成績。

在低碳營運方面，遠傳指出，領先業界導入ISO 46001水資源效率管理系統，成為首家採用WUE（水資源效率）指標管理的電信業者，並導入「冷卻系統結合沖廁系統」等創新節水措施，透過智慧水表監控系統即時掌握用水流向與效率，每年超標達成節水目標。

遠傳強調不僅在「TCSA台灣企業永續獎」獲得多重肯定，更連續兩年以全球電信業評分第一名入選道瓊永續世界指數（DJSI World）；連續五年獲CDP氣候變遷供應商議合管理Leadership最高榮耀，為台灣電信業唯一達此成就；遠傳也連續11年入選「公司治理評鑑」前5%，全台僅7家企業達此成就，國際級永續企業地位備受肯定。

