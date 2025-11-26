群創光電永續奪多項大獎 台灣百大典範、樹立淨零新典範

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創光電榮獲GCSA與TCSA多項殊榮，群創董事長暨執行長洪進揚出席頒獎典禮。群創/提供
群創光電榮獲GCSA與TCSA多項殊榮，群創董事長暨執行長洪進揚出席頒獎典禮。群創/提供

群創（3481）光電致力投入ESG永續發展屢獲肯定，26日在「GCSA全球企業永續獎」及「TCSA台灣企業永續獎」兩大典禮中勇奪多項大獎。群創不僅在國際舞台上，以優異的永續揭露與落實作為，奪下GCSA「永續報告獎-銅級」及「最佳實踐獎」。同時，更連年入選「台灣百大永續典範企業」，抱回TCSA「氣候領袖獎」、「循環經濟領袖獎」與「永續報告-金獎」等指標殊榮；再度展現群創在ESG領域的深耕成就及領先表現。

群創光電董事長暨執行長洪進揚表示：「這份殊榮不僅是代表群創在永續發展的卓越表現，也是肯定全體同仁長期投入永續行動的成果。未來，群創將持續推動『群創群力、面板永續』的願景目標，並將SDGs融入日常營運，深化核心能力，為客戶、股東與所有利害關係人創造更長遠的永續價值。」

永續治理升級 厚植ESG競爭基石

在公司治理方面，群創持續強化董事會的多元化與透明度。2025年改選後，獨立董事比例提升至55.6%，女性董事達22.2%，並新設「公司治理暨提名委員會」。此外，群創已連續七年入選DJSI世界指數，並在CDP氣候變遷、水安全、供應鏈議合三大評比中首度取得三A「全領導級」肯定，躋身全球不到2%的企業之列，展現其永續經營的卓越韌性與國際級競爭力。

氣候行動再進化 加速推進淨零

因應全球氣候變遷，群創迄今已投入超過50億元於節能減碳專案，全面導入TCFD框架並成立「碳風險管理委員會」。除達成SBTi目標外，2030年亦將再把溫室氣體排放量較2020年削減25%，並推進「RE20」與大陸廠區「RE100」。在內部碳定價、製程優化與設備汰換的推動下，群創已提前達成Scope 1、2減碳33.6%與再生能源的階段性目標。

循環經濟見效 產業零廢新典範

群創以「循環×零廢×低碳」為核心，打造高值化再生系統，包括自建「銅酸電解回收系統」年回收38公噸銅棒，節省逾億元成本；「含磷廢水回收系統」每年回收30萬公噸製程用水，並轉化污泥為再生磷酸，節省近4,000萬元處理成本。另以廢液晶面板為基底的「液晶材料循環再製」更創造顯著效益，成為產業循環典範。

群創透過「Go Green」、「Go Sharing」、「Go Responsible」三大永續主軸深耕組織創新，持續實踐「創造多元共享價值、打造永續共榮」的願景。本次一舉奪得多項殊榮，再度展現其永續布局與策略成效的實質成果與領導地位。

群創 董事長 ESG

延伸閱讀

鴻海、日月光正面聲量年增逾30%！永續「1+N」戰略揭曉

碳盤查不再卡關！企業取得淨零承諾標章 對接聯合國活動

Fed降息機率八成！資金大逃股、狂湧債券ETF…00982B、00957B三月報酬衝上5％

彰銀永續金融獲肯定

相關新聞

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

台積電昨公開表示，已向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁相關訴訟，智慧法院證實，昨天已收到一份台積電定暫時狀態...

台積電怒告羅唯仁 童子賢分析：牽涉跨國智財權及司法權相當困難

台積電（2330）正式向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟，對此，台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（493...

台積電提告羅唯仁！前工程師曝預謀洩密 「恐失去AI晶片製造優勢」

台積電前資深副總經理羅唯仁，疑在退休前帶走二奈米等先進製程資料，前往英特爾（Intel）任職，台積電昨天聲明表示已向法院...

軍工商機正熱 宇隆紐倫堡人形機器人概念機種TUF-X 亮相

宇隆科技（2233）人形機器人於SPS 2025紐倫堡展會亮相。此次歐洲工業自動化大展會吸引超過1,170家參展...

台積電正式提告羅唯仁 陸行之分析「未在美國地方法院提訴訟」原因

台積電（2330）公告表示，已在25日向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟；針對台積電為什麼沒有在美國地...

友達榮獲全球與台灣企業永續獎八項殊榮 引領綠色轉型

友達（2409）光電深耕永續經營、持續落實ESG承諾，屢獲國內外高度肯定，26日宣布榮獲台灣永續能源研究基金會頒發「台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。