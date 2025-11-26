群創光電永續奪多項大獎 台灣百大典範、樹立淨零新典範

群創（3481）光電致力投入ESG永續發展屢獲肯定，26日在「GCSA全球企業永續獎」及「TCSA台灣企業永續獎」兩大典禮中勇奪多項大獎。群創不僅在國際舞台上，以優異的永續揭露與落實作為，奪下GCSA「永續報告獎-銅級」及「最佳實踐獎」。同時，更連年入選「台灣百大永續典範企業」，抱回TCSA「氣候領袖獎」、「循環經濟領袖獎」與「永續報告-金獎」等指標殊榮；再度展現群創在ESG領域的深耕成就及領先表現。

群創光電董事長暨執行長洪進揚表示：「這份殊榮不僅是代表群創在永續發展的卓越表現，也是肯定全體同仁長期投入永續行動的成果。未來，群創將持續推動『群創群力、面板永續』的願景目標，並將SDGs融入日常營運，深化核心能力，為客戶、股東與所有利害關係人創造更長遠的永續價值。」

永續治理升級 厚植ESG競爭基石

在公司治理方面，群創持續強化董事會的多元化與透明度。2025年改選後，獨立董事比例提升至55.6%，女性董事達22.2%，並新設「公司治理暨提名委員會」。此外，群創已連續七年入選DJSI世界指數，並在CDP氣候變遷、水安全、供應鏈議合三大評比中首度取得三A「全領導級」肯定，躋身全球不到2%的企業之列，展現其永續經營的卓越韌性與國際級競爭力。

氣候行動再進化 加速推進淨零

因應全球氣候變遷，群創迄今已投入超過50億元於節能減碳專案，全面導入TCFD框架並成立「碳風險管理委員會」。除達成SBTi目標外，2030年亦將再把溫室氣體排放量較2020年削減25%，並推進「RE20」與大陸廠區「RE100」。在內部碳定價、製程優化與設備汰換的推動下，群創已提前達成Scope 1、2減碳33.6%與再生能源的階段性目標。

循環經濟見效 產業零廢新典範

群創以「循環×零廢×低碳」為核心，打造高值化再生系統，包括自建「銅酸電解回收系統」年回收38公噸銅棒，節省逾億元成本；「含磷廢水回收系統」每年回收30萬公噸製程用水，並轉化污泥為再生磷酸，節省近4,000萬元處理成本。另以廢液晶面板為基底的「液晶材料循環再製」更創造顯著效益，成為產業循環典範。

群創透過「Go Green」、「Go Sharing」、「Go Responsible」三大永續主軸深耕組織創新，持續實踐「創造多元共享價值、打造永續共榮」的願景。本次一舉奪得多項殊榮，再度展現其永續布局與策略成效的實質成果與領導地位。