AI 變現周期啟動 從研發創新走向企業獲利新篇章

美國今年底前仍有降息空間，市場資金面寬鬆，美元指數偏弱，歷史經驗顯示，在此情境下，台股表現亮眼，電子與創新科技族群更具爆發力。野村投信表示，隨著 AI 推升企業獲利，2026 年台股獲利有望再創新高，本益成長比維持低於 1，投資價值凸顯。台灣在AI供應鏈的優勢不僅來自世界領先的半導體製造能力，更因具備高度整合性，能快速因應客製化與高頻更新需求，成為全球 AI 業者的關鍵夥伴。未來，唯有持續投入研發、勇於突破，才能在市場變局中掌握主導權，站上時代浪尖。

野村投信投資策略部副總但漢遠表示，過去十多年，美國科技企業研發投入持續高於資本支出，2020至2023年更加速成長，顯示企業在技術創新上的長期戰略布局，而非僅依賴硬體建設。

這次的AI革命亦不例外，自2017年研發支出明顯攀升，2018至2022年幾乎年年出現重大突破，最終在2022年ChatGPT 發表後，引爆生成式AI熱潮，並推動股市迎來爆發成長。同一時期，台灣企業研發投入過去十年也顯著成長，從2013年的3,462億元提升至2023年的7,979億元，其中電腦與電子業占比近八成，展現科技業高度投入研發的特性。

晶圓代工、伺服器ODM、散熱、電源管理、網通等產業，皆在本輪AI浪潮中受惠，凸顯研發對創新的重要性。最新專業機構報告顯示，全球企業研發支出在2023年達1.2兆美元，AI 成為核心驅動力，NVIDIA、Alphabet、Microsoft 等公司持續加碼 AI 晶片與雲端技術研發。半導體市場也因AI需求急速升溫，2025年全球晶片銷售預估達6,970億美元，AI加速器晶片市場規模更有望在2028年突破5,000億美元。

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）經理人林怡君表示，AI發展正從技術突破走向企業獲利的新階段，生成式AI滲透至雲端、製造、醫療與金融等產業，成為新一輪資本支出主軸。台灣供應鏈如記憶體與PCB產業亦因AI伺服器出貨放量而受惠。AI投資進入成長驗證期，題材轉向實質獲利。

IDC 預估2025年整體半導體市場因AI而成長15%，其中，記憶體與設計能力將迎來24%與15% 的升幅。節點算力與供應鏈競爭力成為現階段 AI 技術突破的關鍵。專業機構報告指出，數據中心半導體市場規模將從2024年的2,090億美元增至 2030 年創新高4,920億美元，GPU 與AI ASIC 成為主力，DDR5、HBM 與 CXL 成為應對記憶體瓶頸的關鍵技術。此外，全球AI 加速器晶片市場規模在2025年突破1,500億美元，可能在2028年攀升至5,000億美元，為產業發展奠定堅實動能。

展望2026年，林怡君認為，在美元走弱與 AI 技術崛起的雙重推動下，科技硬體與軟體相關個股輪動多元、爆發力強；即便短期因外部雜音出現修正，台股中長期仍具買點及投資價值。

從晶片到關鍵零組件，台灣擁有全世界最完整的AI垂直供應鏈，顯示台灣完整的半導體製造與 AI 零組件供應鏈優勢，使其成為全球 AI 業者關鍵合作夥伴，能快速響應訂製化需求與產品更新節奏，企業唯有在研發上持續加碼引領技術突破，方能在政策寬鬆與研發動能雙重利多中掌握市場主導權，建議投資人不妨根據己身風險承受度，適度配置創新科技市值型ETF，在AI長線趨勢不斷迭代變化的時代，快速掌握當前創新科技主流趨勢，讓投資參與更有感。