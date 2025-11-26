輝達落腳...打造AI城市 北市智慧儀表板先拿到國際大獎

輝達落腳北士科T17、T18，北市長蔣萬安要打造AI城市，近期先傳捷報，北市在2025 IEEE Smart Cities Contest以「Twin Engines of Taipei's Smart City: Dashboard Open Source and Open Data Project(雙軸賦能台北智慧城市—儀表板開源與開放資料)，在全球數十城市奪下已開發經濟體組首獎。

北市資訊局長趙式隆表示，這不僅展現台北開源治理與資料基礎建設上的成熟實力，也在全球智慧城市競爭，建立更明確領先地位。

趙式隆說，開源儀表板為城市治理建立共同語言，使政府、市民、學界與產業得以在同一基礎發展，加速創意落地並進入公共服務。他指出，台北將持續深化開源架構與資料治理模式，並擴大跨城市合作，使開源儀表板成為智慧治理的共同基礎。透過可複製、可擴散的技術框架，台北將與更多城市共享經驗、共同創新，推動更具韌性、效率與包容性的城市發展。

IEEE Smart Cities Contest是由全球最大專業技術組織 IEEE（電機電子工程師學會）主辦，自2021年起舉辦，由跨國智慧城市專家組成評審團，依據其專業分別選出已開發經濟體組及開發中經濟體組之首獎。競賽聚焦城市如何運用技術、數據與治理架構，提升行政效率、城市韌性與創新能力，是全球智慧城市發展的重要觀察指標。

「開源 × 開放資料：台北奪獎的核心策略。」北市資訊局表示，這次獲獎關鍵在於北市推動的「開源×開放資料」雙引擎策略。在此架構下，台北市透過開源儀表板全面升級城市治理模式，能將交通、工務、民政、警消、災防等逾25個局處資料整合於同一視覺化平台，使市政能以更立體、即時、跨領域的方式掌握路網速率、事故熱點、人流變化等指標。

此模式不僅降低建置成本，也擴大跨部門與跨城市的協作範圍，使城市能持續吸收民間與國際社群的創新能量，加速公共服務的迭代。同時，近3000筆開放資料與標準化API提升了資料可用性，降低公私部門開發門檻。

台北城市儀表板自2023年全面開源以來，瀏覽量已突破43萬次，截至2025年11月，GitHub上已累積594次引用再造（fork），並透過臺北程式設計節納入至少19項民間開發組件，且仍持續增加，顯示該專案的影響力不斷擴大，帶動更廣泛的採用與參與機會。