台積電2025年優良供應商名單洗牌 30家最新官方認證

台積電（2330）今日正式宣布2025年優良供應商名單，如預期部分廠商洗牌如TEL東京威力因捲入2奈米洩密疑雲未入列，整體30家最新廠商包含應用材料、ASML、志聖（2467）、健策（3653）等出列。

台積電是在25日舉辦 2025 年供應鏈管理論壇。今日公布獲獎名單。

依據說明，台積公司首先感謝所有供應鏈夥伴過去一年的並肩同行，展現營運韌性，順利推動二奈米等先進製程與封裝技術研發、優化與產能擴建，並拓展全球生產布局，支持台積公司以領先技術與卓越製造服務，持續為全球客戶釋放創新。

本屆論壇以「淨零排放—攜手供應鏈共築永續地球」為題，由台積公司副總經理暨資訊長林宏達博士進行專題分享，探討應用人工智慧成就營運卓越與永續雙贏，開創深具共好價值的創新未來。台積公司為擴大供應商卓越永續作為的影響力，並彰顯對供應商永續實績之重視， 論壇邀請綠色製造卓越貢獻獲獎供應商，針對新世代製造設備節能創新深入探討。

同時，透過涵蓋資訊科技、廠務與先進封裝等多元分組討論，促進交流。廠務方面，台積公司嚴肅看待營建工地安全管理，將各級承攬商安全紀錄列為承攬商評選之關鍵指標。台積公司正式發布《營建工地安全宣言》，再次強調「安全」為所有營建工程的第一要務，將致力建立最高標準的營造與監造分立機制，同時延攬國際第三方專家團隊駐場檢視，由安全意識、行為與環境三大面向優化安全機制。在大會分組討論中，除了台積公司新廠工程及企業環境安全衛生主管進一步闡述、深化安全管理原則，亦邀請新廠建置安全績效表現卓越獎獲獎承攬商分享安全管理經驗，以期驅動營建產業施工安全再紮根。

台積公司資深副總經理暨副共同營運長侯永清表示：「感謝各位供應鏈夥伴再一次在嚴峻挑戰中，展現卓越貢獻與專業精神。透過生態系統中每位成員緊密合作，共同奠定產業領先基石 ， 我們有信心保持充分準備、靈活應變與團結一致， 深化供應鏈韌性，推動技術創新、加速淨零轉型，以安全的建廠、穩定的品質，實現下一代先進製程技術、成就永續未來。」

2025 年供應鏈管理論壇由台積公司執行副總經理暨共同營運長秦永沛，資深副總經理暨副共同營運長侯永清，及資深副總經理何麗梅於活動頒發 2025 年優良供應商卓越表現獎 ，感謝供應商專業服務，並帶動供應鏈與相關產業全方位升級。本年度評選權重相較往年，更著重供應商在建廠安全、永續發展及在地化等方面的績效表現，並正式將建廠安全績效管理設為獨立獎項，獎勵卓越的建廠安全管理作為與成效。

2025 年台積公司優良供應商卓越表現獎得獎名單如下（按英文名稱字母排序） ：

• 愛德萬測試股份有限公司－卓越量產支援

• 萬潤科技股份有限公司－卓越量產支援

• 應用材料股份有限公司－綠色製造卓越貢獻暨卓越技術發展與量產支

• 旭化成株式會社－卓越技術發展與量產支援

• 艾司摩爾科技股份有限公司－綠色製造卓越貢獻暨卓越量產支援

• Austin Commercial, LP. －新廠建置表現卓越

• 佳能株式會社－卓越量產支援

• 長春石油化學股份有限公司－卓越量產支援

• 中國鋼鐵結構股份有限公司－新廠建置表現卓越

• 志聖工業股份有限公司－卓越量產支援

• 迪思科高科技股份有限公司－卓越量產支援

• 荏原製作所－卓越量產支援

• 互助營造股份有限公司－新廠建置表現卓越

• 健策精密工業股份有限公司－卓越量產支援

• 日商捷時雅股份有限公司－卓越技術發展與量產支援

• 美商科磊股份有限公司－卓越量產支援

• KOKUSAI ELECTRIC－卓越量產支援

• 科林研發股份有限公司－卓越技術發展與量產支援

• 帆宣系統科技股份有限公司－新廠建置安全績效表現卓越

• 默克集團－綠色製造卓越貢獻

• 村田機械株式會社－新廠自動化表現卓越

• 美商昂圖科技股份有限公司－卓越量產支援

• 力森諾科集團－卓越技術發展與量產支援

• 台灣迪恩士半導體科技股份有限公司－卓越量產支援

• 信越半導體株式會社－卓越技術發展與量產支援

• 株式會社SUMCO －綠色製造卓越貢獻暨卓越量產支援

• 僑力化工股份有限公司－卓越量產支援

• 和淞科技股份有限公司－新廠建置表現卓越

• 大三億營造股份有限公司－新廠建置安全績效表現卓越

• 優貝克科技股份有限公司－卓越量產支援