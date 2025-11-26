台積電正式提告羅唯仁背後 業界看三疑點待釐清

台積電（2330）26日大陣仗宣布提告前退休資深副總羅唯仁捍衛營業秘密，已和涉及洩密的退休高層對簿公堂，坐實先前市場傳聞台積電退休老將身價逾15億元的羅唯仁回鍋英特爾的議題，業界看，該案目前仍有3個疑點待釐清，後續需持續觀察發展。

首先，業界指出，該案讓外界討論《機密資訊保護（Proprietary Information Protection, PIP）》政策是否管不到台積高層，甚至能讓羅唯仁居然跨部門指揮並可「影印」台積資料帶出赴美，成為洩密的潛在破口，依據法院管轄情況，後續可觀察台積是否同步也在美提告。

對於羅唯仁一案，台積電退休前主管聞訊皆表示不可思議，台積電一名前退休高階主管也直言，若傳言屬實，羅不論有沒有簽競業禁止，他也已經嚴重違反了台積電的「PIP」，光就這一點台積就可以提告。台積是科技公司，「技術領先」是命脈，台積電絕不容許任何人傷害它！

其次，回顧台積電先前在ESG官網強調，保護機密資訊是台積公司對顧客、股東及公司同仁的承諾。公司了解機密資訊保護攸關公司現在與未來的競爭優勢，制定《機密資訊保護（Proprietary Information Protection, PIP）》政策明定公司機密資訊保護的管理程序及規範，妥善控管公司的營業秘密及相關台積公司未經公開揭露的機密資訊，以確保公司、股東、員工、客戶及供應商的最佳利益，不過如今已發生高層可跨部門指揮且要求基層員工影印資料帶出的事情，讓業界認為，PIP政策過往較針對基層與供應商，如今有必要再對中高階以上主管加強管控。

回顧先前該案自媒體曝光以來，各種說法眾說紛紜，先前市場已傳出，台積電退休老將身價逾15億元的羅唯仁回鍋英特爾掌研發，不過，當時該議題並未獲得本人證實、英特爾也未宣布相關人事案，讓外界認為機率低，且當前英特爾研發團隊已自成一局，加上英特爾執行長陳立武日前才公開表示，所有的指控都是謠言與臆測，毫無根據，英特爾一向尊重他人智慧財產權，但台積電昨發布聲明提告，已反應羅確實投靠了英特爾。

不過，業界也觀察，羅唯仁持有台積電股票逾1,348張，以退休先前收盤價每股1,145元計算，當時持股市值已達約新台幣15.43億元，加上其過往公開言論對創辦人張忠謀推崇備至，實在很難想像羅會做出傷害台積電的事情，除非心有不甘無法續掌研發與製造大權而和老東家撕破臉，或是仍有「美國夢」想完成，或也有陰謀論指背後有美國官方的影子等，惟各種說法皆未經當事人解釋清楚。

羅唯仁是2004年加入台積擔任營運組織二副總經理，並於2006年至2009年擔任研發副總經理，隨後升任先進技術事業及營運組織製造技術副總經理。過去21年間，羅曾帶領台積團隊取得全球超過1,500項專利，其中包含約1,000項美國專利。

在進入台積電之前，羅唯仁曾任職英特爾先進技術發展協理暨CTM廠廠長，負責美國加州聖塔克拉拉郡工廠營運。更早曾在摩托羅拉（Motorola）研發實驗室、全錄（Xerox）微電子中心服務，並於美國大學擔任助理教授。