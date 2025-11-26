神雲科技與印度Redington簽署經銷合作協議

神達控股旗下子公司神雲科技宣布與印度Redington Limited 簽署全新經銷合作協議。Redington為 MiTAC-Synnex集團成員之一，總部位於印度，並在亞太及中東地區的40個國家擁有深厚且長期的市場布局。

神雲科技表示，印度目前以約1615億美元的IT基礎建設投資額領先亞太地區，其快速的數位轉型正帶動雲端運算、人工智慧（AI）、高速網路與資安領域的蓬勃發展。透過此次合作，神雲科技與 Redington 將結合雙方優勢，攜手滿足印度市場對高效能、節能伺服器解決方案的龐大需求。

Redington 將成為神雲科技在印度的唯一授權經銷夥伴，並協助重塑神雲科技品牌形象，將整合後的 Intel DSG 與 TYAN 伺服器產品納入MiTAC品牌。憑藉Redington廣泛的通路網絡、物流能力與產業夥伴生態系，神雲科技將為印度數據中心市場提供更具競爭力的伺服器解決方案。

神雲科技擁有數十年的研發實力與製造經驗，並在台灣、中國、越南、歐洲及美國設有生產與整合基地。其完整產品線涵蓋 AI、HPC、雲端及邊緣運算，可於系統、機櫃與叢集等層級提供經嚴格驗證的整體解決方案。公司預期結合Redington 在區域市場的經驗與通路資源，雙方將攜手推動包括電子商務、金融、科學研究及雲端服務等多元產業的數位升級。