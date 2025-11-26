快訊

身價千億也要省？CEO陪妻賣舊手機 網讚：懂過日子的富豪

CPB／前富邦悍將王詩聰獲長沙隊選秀指名 林益全和曹錦輝未出現

金唱片明年1月登大巨蛋 首波超強陣容曝光！IVE、ENHYPEN都來了

神雲科技與印度Redington簽署經銷合作協議

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
神雲科技與印度Redington簽署經銷合作協議。圖／神雲科技提供
神雲科技與印度Redington簽署經銷合作協議。圖／神雲科技提供

神達控股旗下子公司神雲科技宣布與印度Redington Limited 簽署全新經銷合作協議。Redington為 MiTAC-Synnex集團成員之一，總部位於印度，並在亞太及中東地區的40個國家擁有深厚且長期的市場布局。

神雲科技表示，印度目前以約1615億美元的IT基礎建設投資額領先亞太地區，其快速的數位轉型正帶動雲端運算、人工智慧（AI）、高速網路與資安領域的蓬勃發展。透過此次合作，神雲科技與 Redington 將結合雙方優勢，攜手滿足印度市場對高效能、節能伺服器解決方案的龐大需求。

Redington 將成為神雲科技在印度的唯一授權經銷夥伴，並協助重塑神雲科技品牌形象，將整合後的 Intel DSG 與 TYAN 伺服器產品納入MiTAC品牌。憑藉Redington廣泛的通路網絡、物流能力與產業夥伴生態系，神雲科技將為印度數據中心市場提供更具競爭力的伺服器解決方案。

神雲科技擁有數十年的研發實力與製造經驗，並在台灣、中國、越南、歐洲及美國設有生產與整合基地。其完整產品線涵蓋 AI、HPC、雲端及邊緣運算，可於系統、機櫃與叢集等層級提供經嚴格驗證的整體解決方案。公司預期結合Redington 在區域市場的經驗與通路資源，雙方將攜手推動包括電子商務、金融、科學研究及雲端服務等多元產業的數位升級。

印度 市場 雲端服務

延伸閱讀

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發大陸網友抨擊

翹臀珍當婚禮歌手賺外快！直飛印度一晚進帳6400萬　炸出美胸超有誠意

整治德里嚴重空污 印度總理府推廣電動車

台聚、亞聚：EVA價有壓

相關新聞

台積電怒告羅唯仁 童子賢分析：牽涉跨國智財權及司法權相當困難

台積電（2330）正式向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟，對此，台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（493...

台積電提告羅唯仁！前工程師曝預謀洩密 「恐失去AI晶片製造優勢」

台積電前資深副總經理羅唯仁，疑在退休前帶走二奈米等先進製程資料，前往英特爾（Intel）任職，台積電昨天聲明表示已向法院...

輝達落腳...打造AI城市 北市智慧儀表板先拿到國際大獎

輝達落腳北士科T17、T18，北市長蔣萬安要打造AI城市，近期先傳捷報，北市在2025 IEEE Smart Citie...

台積電2025年優良供應商名單洗牌 30家最新官方認證

台積電（2330）今日正式宣布2025年優良供應商名單，如預期部分廠商洗牌如TEL東京威力因捲入2奈米洩密疑雲未入列，整...

2025創新論壇 國發會主委：AI已是驅動全球發展的核心動能

由經濟日報主辦的「2025創新論壇」今天登場，以「AI智慧應用新革命」為題，邀請產官學界專家剖析趨勢。國發會主委葉俊顯致...

鴻海、日月光正面聲量年增逾30%！永續「1+N」戰略揭曉

2025網路口碑之星｜鴻海、日月光永續不只自己做，還帶上供應鏈一起進擊！他們如何在這場「綠色大作戰」攻下一座座堡壘？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。