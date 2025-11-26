快訊

2025創新論壇 國發會主委：AI已是驅動全球發展的核心動能

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
由經濟日報主辦的「2025創新論壇」今天登場，以「AI智慧應用新革命」為題，邀請產官學界專家剖析趨勢。國發會主委葉俊顯致詞時表示，AI已是驅動全球發展的核心動能，不僅影響國安與經濟前景，更重塑產業競爭格局。記者林俊良／攝影
由經濟日報主辦的「2025創新論壇」今天登場，以「AI智慧應用新革命」為題，邀請產官學界專家剖析趨勢。國發會主委葉俊顯致詞時表示，AI已是驅動全球發展的核心動能，不僅影響國安與經濟前景，更重塑產業競爭格局，政府正積極推動「AI新十大建設」，明年相關預算編列311億元，目標是在2040年創造15兆元產值及50萬個高薪就業機會，鞏固台灣在AI生態系中的關鍵地位。

葉俊顯強調如何將硬體優勢轉化為應用端的創新動能，是未來的核心課題。為此政府提出「AI新十大建設」，涵蓋智慧應用、關鍵技術與數位基盤三大主軸，明年度中央政府總預算中，更已編列311億元，期能透過系統性做法，落實「智慧科技島」願景。

另外上午場三場專題講座，分別由數位發展部政務次長侯宜秀主講：「建構數位力 打造智慧創新生態」、遠傳電信總經理井琪主講：「從效率到韌性：強化企業AI應用」、鴻海科技集團輪值執行長楊秋瑾主講：「AI產業鏈新契機」。

由經濟日報主辦的「2025創新論壇」今天登場，以「AI智慧應用新革命」為題，邀請產官學界專家剖析趨勢。數聯資安總經理李明憲（左起）、鴻海科技集團輪值執行長楊秋瑾、遠傳電信總經理井琪、國發會主委葉俊顯、數位發展部政務次長侯宜秀、台灣微軟總經理卞志祥、經濟日報副社長費家琪一同合影。記者林俊良／攝影
由經濟日報主辦的「2025創新論壇」今天登場，以「AI智慧應用新革命」為題，邀請產官學界專家剖析趨勢。記者林俊良／攝影
AI 數位 生態

