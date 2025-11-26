2025創新論壇 國發會主委：AI已是驅動全球發展的核心動能

由經濟日報主辦的「2025創新論壇」今天登場，以「AI智慧應用新革命」為題，邀請產官學界專家剖析趨勢。國發會主委葉俊顯致詞時表示，AI已是驅動全球發展的核心動能，不僅影響國安與經濟前景，更重塑產業競爭格局，政府正積極推動「AI新十大建設」，明年相關預算編列311億元，目標是在2040年創造15兆元產值及50萬個高薪就業機會，鞏固台灣在AI生態系中的關鍵地位。

葉俊顯強調如何將硬體優勢轉化為應用端的創新動能，是未來的核心課題。為此政府提出「AI新十大建設」，涵蓋智慧應用、關鍵技術與數位基盤三大主軸，明年度中央政府總預算中，更已編列311億元，期能透過系統性做法，落實「智慧科技島」願景。